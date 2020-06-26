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【美股攻略】政府派一萬可以點用？　自製美股月月收息組合

股樓投資 21:00 2020/06/26

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政府的10000元「現金發放計劃」已在6月21日起接受申請，最快7月中可以現金到手。難得政府派錢，當然可以用來外出消費，買股收息也是個不錯的選擇，但問題是本港的收息股一年才派一次息，實在不太吸引，即使是派息最頻密的中電控股（00002），頂多一年只派息四次。近年香港掀起一股「美股熱」，而美股有很多股票也會每月派息，其派息紀錄都非常穩定，不過一萬元「話多唔多」，但「話少真的很少」，如果真的希望收取可觀的股息，就要另外再私人掏錢投資，以下便推介3隻月月派息的美股:

1.）STAG industurial（STAG）

  • 股息率：4.94厘
  • 稅後股息率：3.46厘

STAG Industrial是一隻主要投資於美國的工業Reits，旗下有450個物業遍及全美38個州分。通常工業Reits的物業都只會有一個租客，與商場或商廈有多個租客不同，所以工業Reits的風險會較高，如果租用物業的企業不交租，Reits便不能從物業中收取任何租金。亦因如此，STAG將物業租予一些業務成熟的公司，其租戶中有55%都獲信貸評級，並有31%租客是獲可投資評級。

疫情期間，美國製造業受到重大打擊，但STAG首季的業績不是太差，其核心FFO按年增長33%，但由於去年曾增發股票，故每股核心FFO只見4%的按年增長，而在三月及四月的疫情高峰期，STAG分別已收到99%及97%的租金。

過去7年，STAG的經營現金流 （Fund from operation, FFO）的年度化增長達5.7%，這是因為每年加租之餘，管理層也會收購新物業，確保增長動力。現時STAG的P/FFO比率達15.4倍，略高於15倍的平均比平，股息率則為4.92厘，略低於5厘的平均水平，估值仍算合理。

相關文章：【美息誘惑】派息往績勁過領展　薦三美國股息增長股

2.) TransAlta Renewables（TRSWF）

  • 股息率：6.77厘
  • 稅後股息率：4.74厘

TransAlta Renewables是在加拿大上市的可再生能源企業，但同樣有於美國上市。TransAlta Renewables於加拿大及澳洲從事風力、水力、太陽能、天然氣業務，當中風力發電及天然氣的業務分別已為公司賺取51%及43%的現金流。

此股可說是好息之徒的恩物，在坐擁高達6.63厘的股息率之餘，此股受惠可再生能源熱潮，在原有項目的收入增加之餘，新項目也開始投產，例如位於美國Westfield及Antrim的風力發電場便在去年12月起投產，便更令其股息自2014年起保持4%的每年增長。

相關文章：【美股攻略】一蚊管理費都唔使比？　美股「零收費」ETF大檢閱

3.) Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF

  • 股息率：5.49厘
  • 稅後股息率：3.8厘

如果對美股不太熟悉，但又希望做到月月收息，最簡單的做法就是買入追蹤多隻股票的ETF。其實美股有很多月月派息的ETF，但如果想在月月收息之餘，又不想股價波幅太大，就可以考慮Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF。

此ETF的選股策略是先從標普500指數中選出75隻派息最高的股票，同時保證每個行業的持股不超過十隻，然後再根據250日的股價走勢，選出50隻波幅最低的股票。經此方法挑選出來的股票，都是美股中的藍籌股，爆發力欠奉，但勝在穩陣有餘，現時股息率為5.49厘。

撰文 : 國際組

美股 股票 ETF REITS 行業 中電控股（00002） 藍籌股 標準普爾500指數 指數 收購

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