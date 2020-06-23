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【騰訊股價】騰訊挑戰500關　券商最高睇幾多？

金融經濟 21:38 2020/06/23

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騰訊股價再次飛升，能否挑戰500關？

股王騰訊 （00700） 強勢，股價6連升，騰訊股價更創歷史新高，向上挑戰500元大關。騰訊經歷近兩年時間才走出低潮期，券商看好騰訊可以強勢重來，因此相繼調高騰訊目標價。最牛的摩通大通認為，騰訊將踏入逾十年來最強的遊戲業務周期，因此看600元，較騰訊周二收市價，潛在升幅仍有兩成。

騰訊的遊戲業務「翻身」，據調查機構Sensor Tower數據顯示，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》和《和平精英》5月全球吸金2.26億美元（17.5億港元），按年增長41%，位列全球手遊暢銷榜冠軍。

券商「鬥牛」賀騰訊破頂
券商 目標價（元） 潛在升幅
摩根大通 600 +20.6%
富瑞 592 +19%
中銀 549 +10.4%
野村 531 +6.8%
麥格理 514 +3.3%

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