【騰訊股價】騰訊升穿500關後 券商最高睇幾多？
金融經濟 09:22 2020/06/24
股王騰訊 （00700） 強勢，騰訊股價續創歷史新高，今早開市升穿500關口。騰訊經歷近兩年時間才走出低潮期，券商看好騰訊可以強勢重來，因此相繼調高騰訊目標價。最牛的摩通大通認為，騰訊將踏入逾十年來最強的遊戲業務周期，因此看600元，較騰訊周二收市價，潛在升幅仍有兩成。
騰訊的遊戲業務「翻身」，據調查機構Sensor Tower數據顯示，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》和《和平精英》5月全球吸金2.26億美元（17.5億港元），按年增長41%，位列全球手遊暢銷榜冠軍。
|券商「鬥牛」賀騰訊破頂
|券商
|目標價（元）
|潛在升幅
|摩根大通
|600
|+20.6%
|富瑞
|592
|+19%
|中銀
|549
|+10.4%
|野村
|531
|+6.8%
|麥格理
|514
|+3.3%
相關文章：【騰訊股價】騰訊直逼500元再惹拆細憧憬 14年1拆5前持貨至今每手值25萬
相關文章：【騰訊股價】騰訊撲500元關 多重好利推動更上層樓
相關文章：【騰訊股價】騰訊逼500元、市值超越阿里巴巴 馬化騰身家超馬雲100億美元
【2020書展早鳥續訂優惠】激賞禮品高達499，立即續訂
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁