【美股開市】道指彈240點 納指及蘋果破頂 受惠特朗普確認中美貿易協議仍有效

美國白宮貿易顧問納瓦羅一度表示，中美貿易協議已成過去（It's over），引發市場震盪。總統特朗普隨後澄清，協議仍然有效，成功穩住市場，並助美股周二開市向好。道指彈240點，納指高見10151點的即市新高，重磅股蘋果亦破頂。

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貿易協議仍在，利好跟中國市場相關的股份。蘋果（Apple，美︰AAPL）股價破頂，高見364.67美元；Nike（美︰NKE）亦升1.8%。

晶片股普遍向好，Microchip Technology（美︰MCHP）和Applied Materials（美︰AMAT）分別漲2.1%和1.2%，費城半導體指數（美︰SOXX）升1%。

納瓦羅言論一度刺激美元向上，美匯指數高見97.21。特朗普澄清後，美元反覆走低，跌0.5%，報96.54；美債價跌息升，10年美債息升1點子，報0.718厘。

歐元和澳元向好，分別升0.6%和0.8%，報1.1324美元和69.64美仙；日圓升0.5%，報106.33兌1美元；現貨金升0.7%，報1778.1美元。

特朗普確認貿易協議有效，亦利好油價，紐約期油和布蘭特期油升0.6%和0.5%，報40.96美元和43.29美元。

責任編輯：方賢

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