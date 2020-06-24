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【疫市營商】MOS Burger九龍灣新店疫市開張　另推戶戶送3大優惠

商業 11:00 2020/06/24

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本地餐飲業恢復暢旺。日系漢堡MOS Burger 不旦會於7月份疫市開店，亦將推出多款新食品吸客。

MOS Burger疫市拓展 擬開3至5店

該品牌將於九龍灣區開設第2間MOS Burger express分店。為配合新店開張，MOS Burger express限定復出「吉列吞拿魚漢堡」，顧客屆時將可以優惠價41元於該分店享用「吉列吞拿魚漢堡配大薯條中汽水套餐」，數量有限，售完即止。

另外，由7月2日起至9月上旬，MOS Burger推出復刻升級版「特盛B.L.T和牛漢堡」，並增設150克增量版和牛肉餅。為配合和牛漢堡，品牌亦推出厚切薯角套餐，同時於全線分店推出2款特飲，包括巨峰提子味乳酸梳打及芒果味乳酸梳打。

為配合新漢堡發售，品牌亦於Deliveroo戶戶送外賣平台推出3大獨家優惠：
— 7月2日至7月15日︰凡購買特盛B.L.T和牛漢堡套餐乙份，即送摩斯雞塊乙份，多買多送
— 8月1日至8月14日︰凡購買特盛B.L.T和牛漢堡套餐滿港幣$75，即享全單8折
— 7月2日至10月2日︰Deliveroo新客戶首3次惠顧，於結賬前輸入優惠碼「MOSBURGER60」即可享免運費優惠

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責任編輯：蘇穎琪

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