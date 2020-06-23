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英皇國際全年轉蝕36億　英皇娛樂酒店少賺28%

金融經濟 20:45 2020/06/23

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英皇國際受累於投資物業公允價值虧損41億元，全年轉蝕36.4億元。

英皇國際 （00163） 截至今年3月底止，受累於投資物業公允價值虧損41.3億元，全年轉蝕36.4億元，若撇除公允價值變動及相關遞延稅項，純利按年跌43.7%至8.4億元。末期息削逾4成至0.035港元，全年共派息0.07元。

期內，收入按年挫45.7%至23.7億元，租金收入跌9%至10.1億元，物業銷售急挫逾9成至1.5億元，酒店及酒店相關業務跌21.7%。

英皇國際表示，預計艱難的業務環境將持續一段時間，但仍對本地住宅物業市場的長期發展持謹慎樂觀態度。土地供應短缺、對住宅單位的剛性需求以及低利率環境均將對住宅物業市場提供支持，集團已為未來數年即將落成的住宅物業建立確實的時間表，該等項目將於短期至中期提供可觀貢獻。

同時，為提高競爭力，並確保充足的土地儲備供未來發展，集團繼續收購具潛質的商業大樓，透過進行城市翻新工程及結構改善以及租戶重組計劃以改善投資物業組合。

英皇娛樂酒店全年純利跌28% 末期息3仙

英皇娛樂酒店 （00296） 截至今年3月底止，全年收入按年跌17.2%至11.4億元，其中博彩收入跌39%至9.3億元，酒店收入跌11.5%。純利跌28.2%至2.6億元，派末期息0.03元，按年跌44.4%，全年合共派息0.06元。

英皇娛樂酒店表示，疫情大流行以及全球經濟動盪造成的不利營商環境可能會在一定程度上阻礙澳門博彩市場的發展。當疫情受控、旅遊限制及入境健康控制措施緩解時，集團預期受抑制的休閒渴求及被壓抑的消費需求將得以釋放，令旅客人數明顯反彈。

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編輯：袁諾曦

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