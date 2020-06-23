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網壇「一哥」祖高域確診新冠肺炎 祖高域表演賽惹集體感染

環球社會熱點 21:02 2020/06/23

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網壇「一哥」祖高域確診新冠肺炎

塞爾維亞網球員、世界排名第一的祖高域（Novak Djokovic）舉辦的Adria Tour表演賽，懷疑爆發新冠肺炎集體感染。繼克羅地亞新星哥歷等多名網球手，日前宣布確診新冠肺炎後，祖高域周二亦確認，祖高域本人及妻子也確診新冠肺炎。

祖高域發表聲明指，在克羅地亞返回塞爾維亞後接受新冠肺炎檢測，結果呈陽性。祖高域又指，對於所有在表演賽確診的人士感到抱歉。

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祖高域表示，自己沒有出現新冠肺炎的徵狀，但會接受自我隔離14日。

曾參與Adria Tour表演賽，而又確診新冠肺炎的包括男單世界排名19的迪米杜夫（Grigor Dimitrov）哥歷（Borna Coric）、祖高域的雙打拍檔杜洛伊基（Viktor Troicki）及其妻子、祖高域的體能教練Marko Paniki。

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全球多國的新冠肺炎疫情逐漸有放緩趨勢，四大滿貫之一的美國網球公開賽，初步計劃如期於8月底上演，但部分球手對美國疫情感到憂慮，未決定會否參賽。

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責任編輯：楊心悅

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