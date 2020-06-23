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【港股追蹤】騰訊創歷史新高　大行點睇？

股樓投資 20:29 2020/06/23

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恒生指數今日（23日）以全日最高位收市，收報24907點，升396點，或1.6%。全日1,194.5億元成交金額中，單是騰訊控股（00700）已經有153.7億元，1隻股份已經佔總成交接近13%，股份結果亦不負眾望，高見498.6元，最終亦以接近全日最高位收市，收報497.4元，升23.2元，或4.9%。

相關文章：【港股追蹤】騰訊股價再破頂創歷史新高　市值超阿里巴巴重奪港股第一

今次騰訊升浪，全賴美國科技股近期節節上升，納斯達克指數（Nasdaq）錄得七連升後，指數更創出紀錄新高，帶動本港科網板塊向好。

海通國際最新報告指，騰訊的「微信小商店」試用版即將上架，未來有望為小商戶降低經營門檻，該行指有助增加騰訊生態系統開店吸引力，將股份目標價定為580元，以今日收市價計算，仍有逾16%上升空間。

法巴亦睇好騰訊、阿里巴巴（09988）及小米（01810）等一籃子科技股，認為北水流入不斷增加，加上疫情推動消費模式加速轉型，科技股將受惠其中。

騰訊今年預測市盈率（PE）經過近期急升後，已升至36.7倍水平，明年預測市盈率亦接近30倍，估值僅屬合理水平，要再有更多催化劑及好消息出台，才有望再刺激股價，否則現水平或可能要先行整固。

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撰文 : 古植平

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