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【每日焦點】WWDC上蘋果更新macOS Big Sur　微軟關閉直播平台

科技 20:07 2020/06/23

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Apple的WWDC盛會推出一連串新服務，但另一邊廂，微軟（Microsoft）則黯然離場。報導指，微軟旗下的互動即時串流平台Mixer將會關閉，並改為與Facebook Gaming合作。

蘋果（Apple）一年一度開發者大會（WWDC）透過網上直播，正式開始今年活動。壓軸登場的新一代macOS作業系統「macOS Big Sur」，是自Mac OS X推出以來，最重大的設計升級，當中改變了不少細節，更引入iOS的控制中心和實用小工具，使操作介面更煥然一新。

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Apple的WWDC盛會推出一連串新服務，但另一邊廂，微軟（Microsoft）則黯然離場。報導指，微軟旗下的Mixer將會關閉，並改為與Facebook Gaming合作。

微軟於2016年收購互動即時串流平台Beam，一年後更將其易名為Mixer，後來又推出Mixer行動裝置應用程式等，試圖在市場上與Amazon旗下Twitch、Google旗下Youtube等平台分一杯羹。Microsoft日前就宣布，旗下遊戲串流平台Mixer將於7月22日正式關閉，並改為與Facebook Gaming合作。

Microsoft關閉直播平台Mixer　轉與FB Gaming合作

責任編輯：李彥煒

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