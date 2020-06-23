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機管局與21間銀行簽訂5年期350億元貸款

金融經濟 20:05 2020/06/23

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機管局向銀行簽訂的350億元貸款將用作三跑道系統項目資金、機管局其他資本開支及一般企業用途。

香港機場管理局宣布，與21家本地及國際銀行簽訂5年期350億元貸款，當中包括175億港元的定期貸款及循環貸款。貸款將用作三跑道系統項目資金、機管局其他資本開支及一般企業用途。

是次參與貸款銀行包括中銀香港 （03988） 、恒生銀行 （00011） 、渣打銀行及滙豐銀行等。

機管局原訂計劃籌集200億元貸款，惟考慮到日後資金需求，決定將貸款額增加至350億元。機管局指，該項貸款的整體定價按照香港銀行同業拆息加82個基點，是自疫情爆發以來，同年期俱樂部式或銀團貸款交易中的最低利率水平。

機管局主席蘇澤光表示，疫情期間金融界對機管局的定期貸款及循環貸款踴躍支持，顯示金融界對機管局及香港國際機場的長遠發展前景充滿信心。是次貸款不單是一項融資，更代表環球銀行界對香港未來的信心。

他續指，疫情沒有影響鞏固機場為領先國際航空樞紐地位的長遠願景，當中以發展三跑道系統為重要一環，預計第三條跑道將如期在2022年開始投入服務，整個三跑道系統將於2024年啟用。

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編輯：袁諾曦

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