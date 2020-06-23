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【中印衝突】抵制中國貨無果　OnePlus 8 Pro印度開售數分鐘售罄　

科技 20:45 2020/06/23

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印度民間出現抵制中國貨浪潮，但實際情況似乎並不一樣，中國智能手機OnePlus 8 Pro僅開售數分鐘即宣布售罄。

中國及印度爆發嚴重邊境衝突，有印度士兵死亡，事件令兩國關係越趨緊張。印度民間出現抵制中國貨的浪潮，但實際情況似乎並不一樣。近日，中國智能手機OnePlus製造商推出旗下最新手機OnePlus 8 Pro，僅開售數分鐘就宣布售罄。

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據印度媒體報道，中國高端智能手機製造商OnePlus日前在印度版亞馬遜網上平台，開賣其最新手機OnePlus 8 Pro，數分鐘內就已被搶購一空。由於OnePlus 8 Pro的價格遠低於蘋果旗下的最新型號iPhone。當地傳媒解釋指，印度市場一向對 OnePlus手機的需求量很大，而中國公司亦一直有努力確保其設備能夠持續供應至當地，並未受是次邊境衝突問題影響。

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在一股「抵制中國貨」的呼聲中，中國的智能手機的銷量並沒有因此而下降，報道認為要遠離中國貨並不容易，而業內專家亦對此解釋，市場研究公司Canalys的研究總監杜希直言，印度人不得不購買手機，而市場上大部分手機都是中國手機，考慮到價錢以及性價比後無疑成為了當地民眾的首選，故他們對中國貨的依賴較大。

而國際數據公司 (IDC) 印度分部的研究總監亦回應指，即使印度人呼籲抵制中國貨，但實際上並不會對中國手機品牌需求產生負面影響，認為抵制的成效不大。

責任編輯：施雯雯

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