書展7月開鑼　推免費進場特別優惠

香港書展於下月15日開鑼，日期為7月15至21日（周三至周二），在灣仔香港會議展覽中心舉行。今年書展及當中的運動消閒博覽預料吸引逾700間展商參與，入場人士在也可到各類新興運動及消閒活動消費，大會又推免費進場特別優惠。詳情如下：

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優惠 時間 價錢 「上午進場票」優惠 每日中午12時前 港幣10元(門票只限會展現場發售) 增設「晚間進場票」優惠 7月15、 16、19及20日 (周三、四、日及一)，晚上7時後入場 港幣10元(門票只限會展現場發售) 調整「免費再進場特別優惠」 以正價購買7月15或16日(周三及四)香港書展門票的人士，可憑完整票尾免費於指定時段各進場一次 免費 7月17-19日(周五至日)晚上7時後

7月20日(周一)晚上7時後

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