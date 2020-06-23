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書展7月開鑼　推免費進場特別優惠

理財智慧 20:17 2020/06/23

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香港書展於下月15日開鑼，日期為7月15至21日（周三至周二），在灣仔香港會議展覽中心舉行。今年書展及當中的運動消閒博覽預料吸引逾700間展商參與，入場人士在也可到各類新興運動及消閒活動消費，大會又推免費進場特別優惠。詳情如下：

相關文章：【搵工啦】書展7月15日開幕！　參展商請兼職時薪高達105元

相關文章：海洋公園周六重開　書展下月15日舉行（附入場資料）

優惠 時間 價錢
「上午進場票」優惠 每日中午12時前 港幣10元(門票只限會展現場發售)
增設「晚間進場票」優惠 7月15、 16、19及20日 (周三、四、日及一)，晚上7時後入場 港幣10元(門票只限會展現場發售)
調整「免費再進場特別優惠」 以正價購買7月15或16日(周三及四)香港書展門票的人士，可憑完整票尾免費於指定時段各進場一次 免費
  • 7月17-19日(周五至日)晚上7時後
  • 7月20日(周一)晚上7時後

 

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