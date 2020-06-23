書展7月開鑼　推免費進場特別優惠

上一篇文章
【居屋2020】交樓標準「實而不華」 買居屋要四大心理準備
香港書展於下月15日開鑼，日期為7月15至21日（周三至周二），在灣仔香港會議展覽中心舉行。今年書展及當中的運動消閒博覽預料吸引逾700間展商參與，入場人士在也可到各類新興運動及消閒活動消費，大會又推免費進場特別優惠。詳情如下：
相關文章：【搵工啦】書展7月15日開幕！ 參展商請兼職時薪高達105元
相關文章：海洋公園周六重開 書展下月15日舉行（附入場資料）
|優惠
|時間
|價錢
|「上午進場票」優惠
|每日中午12時前
|港幣10元(門票只限會展現場發售)
|增設「晚間進場票」優惠
|7月15、 16、19及20日 (周三、四、日及一)，晚上7時後入場
|港幣10元(門票只限會展現場發售)
|調整「免費再進場特別優惠」
|以正價購買7月15或16日(周三及四)香港書展門票的人士，可憑完整票尾免費於指定時段各進場一次
|免費
|
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。
#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！