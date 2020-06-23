【個案研究】居屋當真可成置業階梯?　綠表戶分享購居屋再踏上私樓之路

房委會資助房屋小組通過出售新一期居屋，4個屋苑連同上一期無完成銷售合約的18個單位，合共提供7,065個單位，將於7月接受申請，初定是市價的63折，單位售價介乎123萬至513萬元。房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，每期推出居屋都會檢視綠白表的比例，考慮到白表申請者遠高於綠表，為應需求，將今次白表配額提升至6成。

黃遠輝在一個電台節目表示，今年綠置居會提供4700個單位，新一期白居二計劃配額會增至4500個。他又指，今次63折的定價是臨時定價，政府8月會公布非業主家庭每月入息中位數，若數據反映入息減少，會提供相應折扣。

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事實上，港府推出居屋的原意，是希望為市民設立置業階級，以「公屋、居屋、私樓」三重置業階梯模式，希望市民從租住政府資助公屋，在儲得資金後，便有能力購入資助房屋如居屋、綠置居等作為「上車」置業踏腳石，繼而累積財富再購入私人物業，助港人逐步往上流。不過，坊間不少意見認為居屋樓價升值潛力遠較私樓差，也有意見認為要將居屋換入私樓難度較大，助年輕人往上流作用不大。實情是否如此﹖究竟居屋有其存在價值嗎﹖可看看以下的個案。

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70後的Michelle，其丈夫及家人最初於1989年時以綠表資格抽到屯門新圍苑的一手單位（單位A），並於1990年入住，當時僅約37萬元，單位實用面積為554呎。她表示：「當時很難才有機會抽中居屋，有如中了六合彩一般。」住了20年後，他們儲了足夠首期，就於2011年時，於自由市場以153萬元購入另一個新圍苑單位（單位B），面積同為554平方呎，將單位出租一年。及2012年時，於自由市場沽出原來自住的單位（單位A），連補地價（約47萬元）成交價為237萬元，再搬入新圍苑單位B。

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及至2015年1月，他們以339萬元沽出上述單位，帳面賺了186萬元，儲得足夠首期後，即購入同區私人屋苑豫豐花園實用面積567呎的三房單位，樓價為458萬元。

值得留意的是，Michelle兩次沽出居屋單位，每次帳面獲利百多萬元，助她晉升私樓業主。她認為居屋是一個很好的置業階梯，「我覺得當初以綠表購入居屋的決定是絕對正確。最初能夠上到車十分重要，這樣可一步一步慢慢換樓。我身邊有些朋友，眼見樓價愈升愈高，不敢入市，希望等樓價下跌。有些在幾年前沽出自己的自住物業，然後租樓再等待入市時機，但最後樓價不斷上升，現在也未能入市，錯過了機會。」

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