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【油價走勢】紐約期油重上40美元 中海油料盈虧平衡「三桶油」準備起飛？

金融經濟 19:48 2020/06/23

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紐約期油重返3月初水平，意味着「三桶油」有機會恢復盈利。

紐約期油自4月份跌至負數後持續反彈，8月份合約每桶現報41.57美元，日內升幅約2%，基本上已重返今年3月時水平。與此同時， 布蘭特期油亦重上43.82美元，升逾1.7%。

值得注意的是，按照目前中國成品油定價機制，已回到40美元的「地板價」之上。當國際油價升穿40美元後，國內的汽油等石化燃料價格才有上調空間。換言之，成品油供應商有權上調產品售價，料中石化 （00386） 等煉油企業可改善盈利空間。

中海油或重新實現盈利

另外，中海油  （00883） 早前表示，其於去年每桶油主要成本為29.78美元。而據海通證券今年初的研究報告，2018年中海油油氣勘探開採盈虧平衡點大約在每桶39.59美元。在目前油價水平下，中海油亦有機會重新實現盈利。

然而，中石油 （00857） 的原油開採成本相對較高，故未必能從目前油價水平中實現盈利，但若油價上升勢頭不變，對於油企的股價也有支持。

相關文章︰【油價走勢】英國石油調低至2050年油價預測　料布油期貨平均價僅55美元

【原油價格】美國原油庫存創歷史新高 紐油挫逾2%

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