【美股戰報】唔係Zoom！　最強疫情受惠股誕生

有危就有機，疫情肆虐之下，有輸家亦有贏家，但不要以為云云美股中，只有Zoom（ZM）跑出，所謂一山還有一山高，以表現計，這家公司敢認第二，Zoom（ZM）也不敢認第一。這家公司就是Fastly（FSLY）。

雲服務供應商Fastly的股價於周一大升15%至73.27美元，並在過去一周累飆六成，由2月19日美股大跌以來，至今回報已達222%，相對Zoom期內只升159%。

相關文章：【劫富濟貧】美股驚現「羅賓漢現象」 散戶輕鬆跑贏基金大戶

為甚麼這家公司的股價回報如此驚人？給予此股買入評級的DA Davidson分析師Rishi Jaluria解釋，這是因為這家雲服務供應商旗下的客戶全都是科技界的明日之星，例如Shopify、Spotify和Slack等，其使用量都因疫情在家工作的熱潮而增加。

相關文章：【美股攻略】一蚊管理費都唔使比？ 美股「零收費」ETF大檢閱

在FactSet追蹤此股的六位分析師當中，Jaluria的目標價最高，他在6月3日曾調高至55美元，其時Fastly股價只有47.84美元，至於其餘分析師的目標價則為30至46美元之間。

根據首季財報，Fastly首季收入按年增長38%，疫情之下，公司調高今年盈利預測，由2.65億美元增加到2.9億美元，增長幅度達42%，比去年的39%更高。