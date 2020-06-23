證監會禁止國信（香港）前交易部主管朱麗華重投業界12個月 打擊洗錢不力

▲ 證監會認為，國信證券（香港）前負責人員、董事兼交易部主管朱麗華的行為並不符合其作為持牌法團負責人員所須達到的標準。

證監會禁止國信證券（香港）前負責人員、董事兼交易部主管朱麗華重投業界，為期12個月，由2020年6月23日起至2021年6月22日止。

證監會解釋，上述紀律行動源於當局早前就國信於2014年11月至2015年12月期間，在處理第三者存款時違反了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定而對其作出的處分，因國信的違規行為可歸因於朱麗華沒有履行其作為負責人員及國信高級管理人員的職責。

知而不行 沒有採取任何步驟來確保有關缺失已被糾正

國信有職員於2013年向包括朱麗華等高級管理層提出，該公司對第三者存款的內部監控存在缺失。然而，朱卻認為該事與她無關，亦沒有採取任何步驟來確保有關缺失已被糾正。她知而不行，使國信於關鍵時間內沒有在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面制定充分的內部監控措施。

朱麗華亦不時從國信當時的交收部主管收到第三者存款的紀錄。有關紀錄顯示，國信為其客戶處理了大量第三者存款，與其宣稱不鼓勵第三者存款的政策不相符。儘管國信所收取的第三者存款金額龐大，但朱麗華卻沒有採取任何行動，亦沒有向其上級或國信的其他高級管理人員上報相關事宜。

沒有確保職員遵從客戶洗錢及恐怖分子資金籌集風險的評估程序

除對第三者存款所涉及的洗錢及恐怖分子資金籌集風險視而不見外，朱麗華身為開戶申請的批核人之一，也沒有確保國信職員遵從有關客戶洗錢及恐怖分子資金籌集風險的評估程序，即沒有按照國信的合規手冊所規定將有關過程記錄在案。

證監會認為，朱麗華的行為並不符合其作為持牌法團負責人員所須達到的標準。證監會在決定上述紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括國信的監管違規情況嚴重及朱麗華過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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