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滙豐調查：港人月儲7400元　六成受訪者儲蓄可應付半年基本生活開支

金融經濟 19:09 2020/06/23

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滙豐調查發現，少於一半受訪者能善用投資產品增加財富。

滙豐就香港銀行用戶的個人理財狀況進行「FinFit」調查，結果顯示，60%受訪者表示有足夠儲蓄，可應付未來6個月的基本生活開支，同時64%受訪者有儲蓄習慣，但只有三分之二表示會定期儲蓄，平均每月儲蓄7400元，佔收入約29%。

不過，調查亦發現，少於一半受訪者能善用投資產品增加財富，三分一受訪者對選擇合適的投資產品缺乏信心。

29%受訪者財務狀況屬「非常健康」

HSBC FinFit Index旨在探討香港銀行用戶的財務健康水平，調查範圍包括理財習慣、理財知識、理財計劃及財務保安，結果顯示，以100分為滿分，香港整體得分為67分。受訪者當中29%財務狀況屬「非常健康」（80分或以上），20%財務狀況屬「不健康」（低於50分）。調查亦發現財務健康與生活質素滿意度、快樂程度及退休信心息息相關。

受訪者的每月平均基本開支為13,900元，約佔收入的53%。新型冠狀病毒疫情持續，香港經濟又有下行壓力，55%受訪者表示在過去6個月在財務方面有憂慮，主要擔心意外支出及收入減少等。

「FinFit」調查旨在探討香港銀行用戶的財務健康水平，在2020年3月訪問了1,511 名年齡介乎18至64歲的受訪者。

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