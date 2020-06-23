英皇三小花豪宅曝光 容祖兒名下物業總值四億

天后級歌手容祖兒（Joey）最近因疫情關係無法到健身室運動，因此邀請瑜伽導師到訪家中，親身進行一對一教授。喜歡與網民分享日常生活的Joey，前陣子曾上傳於家中做瑜伽的相片至社交平台，因而令豪宅曝光。從相片可見，Joey的豪宅空間相當闊落，單看客廳。就算與導師二人瑜伽都還剩餘很多位置。Joey家中裝修以簡約風格為主，用上米白色作主色調，看起來，令人心情相當平和。空間夠大之外，Joey家的陽台方向更可看到無敵大海景，這樣的居住環境怎叫人不羡慕？

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資料顯示，該名樂壇天后手持十二個物業，以港島區豪宅為主，包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲的深灣軒及堅尼地城的維壹等，近年則轉為購入工業大廈和地舖，保守估計樓房資產總值四億，樂壇小富婆的稱號絕非浪得虛名！

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也許英皇管理一人真的有一手，除了容祖兒之外，同期歌手組合Twins的阿Sa、阿嬌的居所都相當誇張。阿Sa最近成為了貓奴，也因為經常為愛貓「嚦咕」後，拍下不少寫真，令住處曝光。。阿Sa經常以家中作背景為嚦咕拍照，可見住處空間感十足，和Joey家中一樣，可看到無敵大海景，更有網民戲言做貓比做人更幸福！Twins另一位成員阿嬌的住所也不是省油的燈，早前在家中開直播時，身後一整櫃名牌手袋曝光。玻璃櫃由上到下至少有5層，可見住處有一定空間，但屋内其他位置就未能拍到。

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