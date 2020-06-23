【美國示威】社運人士倡拆白人耶穌像「涉種族主義」

▲ 美國示威持續，著名社運人士Shaun King呼籲示威者拆毀白人耶穌像。

美國反種族歧視的大規模示威持續，各地有民眾上街抗議警暴及種族歧視。不少歷史名人及已故政治人物都遭到批判。美國著名社運人士Shaun King更表示，將宗教人物耶穌描繪為白人形象，等同高舉白人至上主義，呼籲示威者拆毀白人耶穌像。

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《華盛頓時報》報道，Shaun King周一（22日）於社交媒體Twitter表示，他支持拆除白人的耶穌像，以及描繪白人耶穌形象的壁畫或教堂彩繪玻璃窗。

他形容白人耶穌的形象是一個謊言（white Jesus is a lie），批評白人用此來宣傳白人至上（white supremacy）的觀念，更試圖將基督教當作壓迫工具（tool of oppression），又批評白人永遠都不接受來自非裔血統的宗教。

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Shaun King有關拆除白人耶穌像的建議，在Twitter上引起爭議。部分人認同他的看法，但也有人表示他的看法過於偏激，稱耶穌的形象是因應各國文化差異而出現變化，指墨西哥也有出現黑人形象的耶穌雕像。

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除了耶穌像外，美國各地的名人雕像早前也成為示威者的攻擊目標，包括美國第一任總統華盛頓（George Washington）和發現新大陸的哥倫布（Christopher Columbus）雕像，早前也被示威者移除和破壞。

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責任編輯：何穎兒