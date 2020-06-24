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【航空告急】研究：疫情對廉航打擊較大　疫後機票價恐急升

商業 08:00 2020/06/24

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有報告指出，航空業今年需求急挫，起碼兩年才可能回復之前水平。

航空業遭受新冠肺炎疫情重擊，包括國泰（00293）等全球多間大型航空公司正尋求各地政府的紓困措施。有研究指出，今年全球空運需求會急挫37%，並預期需起碼兩年才會回復疫前水平，同時未來預計會有更多航空公司倒閉；而且，疫情對廉航營運衝擊尤其嚴重，因社交距離措施勢將對廉航盈利能力有更大影響。

貿易信用保險公司裕利安宜早前發表一份航空業的分析報告，預計全球航空業職位數目將會大幅削減3成。該機構的運輸分析師Marc Livinec接受訪問時指出，受累航班減少以至航企倒閉，消費者未來乘坐飛機出遊的選項勢將減少，而且機票價格水平或意外地急升，主因社交距離措施下，機艙可售賣的坐席數目將大減，對需要保持高入座率的廉航影響更大，「雖然部分航企會以低價刺激航班銷售，以求填滿客艙。」不過他亦補充，機艙服務水平在疫情平息後，不會有太大影響。

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「旅遊氣泡」輕度提振業務

各地政府陸續研究放寬旅客出入境限制，在部分地區，旅遊氣泡（Travel bubble）的措施亦可望快將推出．惟裕利安宜預期，全球旅遊限制措施仍將延續起碼6個月，只以漸進形式解除。Marc Livinec指出，旅遊氣泡等較寬鬆的出入境限制措施會變得更流行，對航空業界亦可望有初步提振效果，但仍難期望可藉此帶動空運旅遊需求快速恢復。

事實上，亞太區區內開始有國家考慮開放旅客出入境，但Marc提醒，包括中國的部分地區，第二波疫情爆發的陰霾不退，雖然重啟全面封城措施的可能性較低，但旅客仍需耐心等候一段長時間才可望回復正常旅遊習慣。另外，亞洲區的航空公司普遍債務水平較高，因此業界受累於空運需求低迷的影響程度，或較為深遠。

記者: 周俊霖

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