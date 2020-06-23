【盈喜盈警】葉氏化工料上半年純利跌45% 一文看清企業盈利預測

▲ 再有公司就上半年業績發盈警，葉氏化工預期盈利將下跌最多45%。

港股表現整體上仍欠缺方向，上市企業近期盈利表現亦各異，今日（23日）再有多家企業公布盈利預測。本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

盈警︰

葉氏化工集團 （00408） 公布，預期截至6月底止半年，集團錄得利潤按年下跌约30至45%。 主要由於上半年就預備油墨集團於深圳證券交易所建議分拆及獨立上市而進行企業重組，導致錄得匯兑虧損、税項及專業費用合共約1900萬元。

米技國際控股 （01715） 公布，預期截至6月底止半年，將錄得除稅後虧損淨額約1100萬元人民幣，相對於2019年同期則純利約970萬元人民幣。

公司表示，預期虧損主要由於受多疫情下封鎖措施影響，集團的收益預期將下滑8%至15%；毛利率下跌；客戶需求因商業及經濟環境 惡化而減少； 生產設施停工及供應商延遲供應原材料，導致生產計劃及產品交付延遲；銷售及分銷開支預期將增加20%。

相關文章︰【盈喜盈警】遠東酒店實業料全年淨虧損大增 一文看清企業盈利預測（不斷更新）

【盈警盈喜】金利豐金融料全年溢利按年跌50% 一文看清企業盈利預測

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁