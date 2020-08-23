  • 33°C
香港時間 : 2020823日 (日) 14:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【iM投資學堂_美股BB班】美股交易時段有邊幾個？

理財智慧 14:15 2020/08/23

分享：

相信不少讀者知道，美股的正常交易時段（RTH）為美國東岸時間（EST）9:30AM至4:00PM，對應香港時間為9:30PM至翌日的4:00AM。這是當美國夏令時間（每年3月第二個星期日至11月第一個星期日）的情況，冬令時間時，將推遲1小時，對應香港時間為10:30PM至翌日的5:00AM。一般新聞報道所指的美股變化，就是指該時段的交易。

【劫富濟貧】美股驚現「羅賓漢現象」　散戶輕鬆跑贏基金大戶

盤前及盤後交易

較少人知道的是，美國有盤前（Pre-Market）及盤後交易（Post-Market），盤前交易於美國東岸時間4:00AM開始，一直至9:30AM，對應香港時間為4:00AM至9:30PM。接着便到正常交易時段，RTH完結後緊接盤後交易，由4:00PM至8:00PM，對應香港時間為4:00AM至8:00AM。當然，於冬令時間時，一切推遲1小時。

【美股分析】投資者追求穩健投資　兩隻債券ETF受資金追捧

建議讀者於正常交易時段操作，因為這時成交量最多，因此價格最合理，買賣價差最窄。

但如果讀者希望於盤前及盤後交易，不少券商亦有提供服務，在手機APP簡單設定，便可交易。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！  

撰文 : 龍邊婕

欄名 : 美股BB班

最新專欄文章 更多

【iM投資學堂_美股BB班】美股買賣股數及交易費用
2020/06/24
【iM投資學堂_美股BB班】美股買賣股數及交易費用
成交 美股 美國

上一篇文章

【心中有富@iM網欄】維持動力　成就有希望的團隊

下一篇文章

【iM舊文回顧】手握今日頭條＋抖音 成就字節跳動創辦人張一鳴千億身家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！