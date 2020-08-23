【iM投資學堂_美股BB班】美股交易時段有邊幾個？

相信不少讀者知道，美股的正常交易時段（RTH）為美國東岸時間（EST）9:30AM至4:00PM，對應香港時間為9:30PM至翌日的4:00AM。這是當美國夏令時間（每年3月第二個星期日至11月第一個星期日）的情況，冬令時間時，將推遲1小時，對應香港時間為10:30PM至翌日的5:00AM。一般新聞報道所指的美股變化，就是指該時段的交易。

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盤前及盤後交易

較少人知道的是，美國有盤前（Pre-Market）及盤後交易（Post-Market），盤前交易於美國東岸時間4:00AM開始，一直至9:30AM，對應香港時間為4:00AM至9:30PM。接着便到正常交易時段，RTH完結後緊接盤後交易，由4:00PM至8:00PM，對應香港時間為4:00AM至8:00AM。當然，於冬令時間時，一切推遲1小時。

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建議讀者於正常交易時段操作，因為這時成交量最多，因此價格最合理，買賣價差最窄。

但如果讀者希望於盤前及盤後交易，不少券商亦有提供服務，在手機APP簡單設定，便可交易。

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