Palo Alto Networks推出全球首個機器學習驅動防火牆

▲ 全球網絡安全領導企業Palo Alto Networks日前宣佈，即將推出全球首個機器學習驅動的新世代防火牆，並配備四項業界首創功能。

隨著坊間的網絡攻擊不斷演變和增加，企業對網絡保安的要求也就與日俱增。全球網絡安全領導企業Palo Alto Networks日前宣佈，即將推出全球首個機器學習驅動的新世代防火牆（Next-Generation Firewall），並配備四項業界首創功能，協助企業即時防禦高達95%的未知檔案和網絡威脅。

Palo Alto將機器學習技術融入防火牆的核心，主動協助企業智能地攔截威脅、保護物聯網設備，並推薦合適的安全策略，為網絡安全再次定立新指標。而該產品更引入多項業界首創功能，包括：機器學習驅動在線惡意軟件及網絡釣魚防護、零延遲特徵數據庫更新、機器學習為本動的綜合物聯網保安及安全策略。

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由於攻擊者使用機器自動改變攻擊，特徵數據庫在預防這些攻擊方面的價值逐漸降低。過往，網絡安全產品只使用機器學習進行頻外檢測（out-of-band），但現時Palo Alto的新世代防火牆則使用在線的機器學習模式來協助預防未知攻擊，將威脅應對的時間從數天縮短到數分鐘，並引入零延遲保護，進一步將系統受感染機率減少99.5%。

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同時，新世代防火牆可分析大量數據，自動提供安全策略建議，節省時間並減少人為出錯；並提供實時防禦；以及將可視性和保安擴展到所有設備，包括非托管下的物聯網設備，而無需部署額外的感應器。此外，PAN-OS 10.0為機器學習驅動的新世防火牆引入容器化（containerized）的解決方案CN-Series，以及70多種創新功能，包括簡化解密、高可用性的叢集、全新高效能的硬件卡、威脅防禦以及增強的DNS安全功能。

責任編輯：施雯雯