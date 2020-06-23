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【零售寒冬】謝瑞麟：港澳續租店舖平均獲減租2成　零售市道復甦漫長

金融經濟 18:35 2020/06/23

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謝瑞麟表示，隨限聚令放寛，5月起生意有輕微改善，不過，奢侈品行業在疫情下最受災，相信復甦時間漫長。

謝瑞麟 （00417） 主席及行政總裁謝邱安儀表示，隨限聚令逐步放寛，5月起生意有輕微改善，不過，奢侈品行業在疫情下最受災，相信復甦時間漫長，內地業務復原速度則較港澳快。

副主席兼首席策略暨財務官伍綺琴表示，謝瑞麟每年約有三分之一的店舖需要續租，目前續租店舖的平均減幅約2成。

謝邱安儀又指，集團已積極向業主爭取減租，惟留意到現時的減幅較2至3月期間有所收窄，6月則正等待業主的回覆。

店舖網絡方面，謝邱安儀稱，分店租約期滿後會因應市場變化決定是否保留個別地區的分店，同時亦會視乎租金磋商的情況，若不能平衡支出，則會選擇關店。集團亦有申請保就業計劃，惟幫助有限。

謝邱安儀稱，當疫情及社會氣氛穩定，相信本地消費市場不會需要太長間回復，但由於零售業遊客生意佔比高，中港現時仍未通關，相信整體零售市道要回復正常較為漫長。

綫上業務方面，伍綺琴指，6月初至18日綫上銷售按年增長4成，惟綫上業務佔比細，未能填補整體生意的跌幅。

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編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 謝瑞麟 零售 限聚令 保就業 謝瑞麟（00417）

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