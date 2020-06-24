  • 30°C
香港時間 : 2020624日 (三) 10:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊股價】騰訊開市升穿500元再惹拆細憧憬　14年1拆5前持貨至今每手值25萬

金融經濟 09:25 2020/06/24

分享：

騰訊(00700)股價6連升，創歷史新高，逼近500元大關。

騰訊 （00700） 股價續強勢，今早開市升穿500元大關，晉身「啡底股」。騰訊在2014年突破500元，隨即宣布1拆5，今次又有沒有機會分拆呢？拆細又有甚麼好處。

未成最貴藍籌

騰訊在2014年做過一次拆股，當時股價是500元以上，一拆五股後，每股股價下降到100元左右，當時主席馬化騰曾解釋是希望降低入場門檻，吸引更多投資者及擴大股東基礎。 經過6年，股價終於又逼近500元，再惹拆細的期待。

雖然拆細對公司的基本面也沒有任何影響，但拆股可增加交易流動性，同時亦降低了交易者的門檻，方便中小投資者進行買賣，增加散戶的投資意願。現時騰訊入場費將近5萬元，與新地 （00016） 、銀娛 （00027） 高門檻藍籌相若，而入場費最貴藍籌則是華潤置地 （01109） ，潤地目前的入場費達6.2萬。騰訊要爬頭仍有一段距離。

多年來3次拆細

除了2014年一拆五，騰訊於2007年及2009年亦曾拆細買賣股數，以便令更多人可以入場買賣騰訊。2007年升破50港元之後，騰訊宣布將每手股數1000股調低至200股，入場費由5.9萬降至1.18萬港元。至2009年，騰訊成為「紅底股」，每手買入需逾2萬港元，遂再將每手股數調低至100股，令入場費維持在1萬至2 萬元。若騰訊企穩500元，再拆只是時間問題。

順帶一提，若2014年一拆五股之前持有一手騰訊，該手騰訊今日價值25萬元，6年間升值4倍。

相關文章：

【騰訊股價】騰訊逼500元、市值超越阿里巴巴　馬化騰身家超馬雲100億美元

【港交所股價】港交所發力衝320　美銀證券加入唱好（第二版）

香港股票 騰訊控股（00700） 騰訊 馬化騰

上一篇文章

【配股潮】心動股價低開7%　折讓9%配股淨籌7.67億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【美股期貨】貿協結束憂慮略緩+歐元區PMI改善　道指期貨轉升逾200點
【美股期貨】貿協結束憂慮略緩+歐元區PMI改善　道指期貨轉升逾200點
【恒指夜期】納指再升0.7%企穩萬點大關　夜期收市倒跌3點（不斷更新）
【恒指夜期】納指再升0.7%企穩萬點大關　夜期收市倒跌3點（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）
【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）