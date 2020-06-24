【騰訊股價】騰訊開市升穿500元再惹拆細憧憬　14年1拆5前持貨至今每手值25萬

▲ 騰訊(00700)股價6連升，創歷史新高，逼近500元大關。

騰訊 （00700） 股價續強勢，今早開市升穿500元大關，晉身「啡底股」。騰訊在2014年突破500元，隨即宣布1拆5，今次又有沒有機會分拆呢？拆細又有甚麼好處。

未成最貴藍籌

騰訊在2014年做過一次拆股，當時股價是500元以上，一拆五股後，每股股價下降到100元左右，當時主席馬化騰曾解釋是希望降低入場門檻，吸引更多投資者及擴大股東基礎。 經過6年，股價終於又逼近500元，再惹拆細的期待。

雖然拆細對公司的基本面也沒有任何影響，但拆股可增加交易流動性，同時亦降低了交易者的門檻，方便中小投資者進行買賣，增加散戶的投資意願。現時騰訊入場費將近5萬元，與新地 （00016） 、銀娛 （00027） 高門檻藍籌相若，而入場費最貴藍籌則是華潤置地 （01109） ，潤地目前的入場費達6.2萬。騰訊要爬頭仍有一段距離。

多年來3次拆細

除了2014年一拆五，騰訊於2007年及2009年亦曾拆細買賣股數，以便令更多人可以入場買賣騰訊。2007年升破50港元之後，騰訊宣布將每手股數1000股調低至200股，入場費由5.9萬降至1.18萬港元。至2009年，騰訊成為「紅底股」，每手買入需逾2萬港元，遂再將每手股數調低至100股，令入場費維持在1萬至2 萬元。若騰訊企穩500元，再拆只是時間問題。

順帶一提，若2014年一拆五股之前持有一手騰訊，該手騰訊今日價值25萬元，6年間升值4倍。

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