幾個影響市場的重大不明朗因素趨向好轉

根據最近有關港區國安法、美國擬取消香港特殊地位、中印關系等方面的消息和分析，我們初步有以下看法：

*香港的亂局即將結束

香港過去的亂局能夠長期持續的一個重要因素是，本地的司法體系由於種種原因，無法有力打擊犯法者。久而久之，在犯法沒有多少成本的不正常環境下，犯法或者敢於犯法的人就越來越多。

「港區國安法」的實施，解決了特區政府過去執法過於寬松的問題，相信有足夠的阻嚇力穩定秩序。

*美國的制裁難有大的影響

蓬配奧需要觀察9月的立法會選舉才決定是否退出與香港的特殊協議’的新態度說明美國的制裁立場較前軟化，拖到9月看情況再決定而不是立即反制「港區國安法」，只能說明美國手里的牌有限，不敢隨便打出來。

*中印關系可能恢覆平靜

雖然中印邊境沖突確認造成印方的嚴重傷亡，但首先、莫迪總理承認中方並未越界，道理上占優勢；其次莫迪總理的態度明顯是不希望事態升級；第三、中印軍事實力差距較大，印度軍方沒有理由擴大事端。

大體而言，影響港股的幾個不明朗因素：本地社會抗爭、美國制裁、中印關係緊張等，都在向好的方向轉變，內地經濟恢覆也在加速中，對港股有利。

不過，美國的新冠感染人數最近持續上升，6月20日新增感染病例3.25萬，接近前期高點。雖然我們預計特朗普為了選舉，不會再暫停經濟，美國經濟將持續恢覆。但如果新增病例和死亡人數越來越高，特朗普政府能否頂住壓力，堅持把恢覆經濟放在第一位，仍存一定不確定性。