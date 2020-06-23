【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備

「居屋2020」將於7月接受申請，推售火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑4個屋苑，合共7047個單位。抽居屋向來被視為「抽獎遊戲」，因為自2014年復售居屋以來，每次也錄得龐大的「超額認購」，申請人數往往遠超推售單位總數，能抽中前列號碼並獲通知揀樓的都是「幸運兒」。不過，2017年成功抽中揀樓，買入了九龍灣彩興苑的Tim提醒，新居屋與公屋單位無異，加上房委會以「清水樓」交樓，準業主要有心理準備，預留十多二十萬元裝修。

Tim和太太2017年以「白表家庭」的身份抽居屋，抽中前列的攪珠號碼，並成功得到揀樓機會，用了約280萬元買入九龍灣彩興苑一個約370平方呎的單位，等了差不多兩年，在2019年中收樓。Tim以「過來人」身份提醒，抽居屋前要了解新居屋風格「實而不華」，交樓標準與私樓、房協及市建局的資助房屋有分別，認購前最好有以下四大心理準備。

一、「清水樓」不設裝修及家電

自2014年重推居屋而來，房委會的交樓標準非常基本，Tim購入的彩興苑單位，約370平方呎的空間未有預先間房，全屋地面是自流平，即沒有鋪磚或地板；全屋亦只有廁所附設了唯一一件電器——煤氣熱水爐。

▲ 新居屋單位未有預先間房，全屋地面是自流平，即沒有鋪磚或地板。

相比之下，同為資助房屋，近年房協推出的綠怡雅苑、市建局推出的港人首置盤煥然懿居，交樓標準均類近私樓，均設基本裝修，全屋已鋪設地板，以及提供基本家電包括雪櫃、電磁爐、抽油煙機等。當然，「一分錢一分貨」，居屋的入場費也低於市建局的港人首置盤。

▲ 近期收樓的市建局煥然懿居，設基本裝修及家電，交樓標準勝新居屋。

二、至少預留20萬元裝修

相比起完全沒有間房及鋪磚的廳房，廚房廁所則鋪上灰色瓷磚。廁所提供基本設備如馬桶、洗手盤，手工雖然不差，但喉管外露，不少買家也認為不美觀。同時，淋浴位置不設浴屏，淋浴位置上方安裝了一條白色掛桿，讓業主掛浴簾。不少人在裝修時均會拆掉掛桿，安裝浴屏。

▲ 廁所提供馬桶、洗手盤、淋浴間，但沒有洗手盤櫃，儲物略為空間不足，而且喉管外露不太美觀。

▲ 廚房沒有附設廚櫃，僅設有一個「特低」的工作檯，買家宜預留一筆錢裝修及購置煮食爐、抽油煙機等。

廚房方面，最特別是廚房沒有附設廚櫃，僅設有一個「特低」的工作檯，估計是供住戶放煮食爐，但現時不少人改用嵌入式煮食爐，因此不少住戶會拆走原有裝備，重新裝修，隱藏喉管、加裝廚櫃。

Tim建議準買家預留一筆資金裝修及添置家具。如果用料要求不太高，一個370呎單位，間房、鋪地板、安裝廚櫃、浴屏等簡單裝修，費用可不高於20萬元

三、風格與公屋無異

近年興建居屋單位，與公屋單位的開則、建築用料及風格也完全相同，過去有官員曾解釋，是為了一旦居屋滯銷，可隨時將物業轉為公屋出租。

▲ 居屋單位門外預留了空間，讓業主自行安裝鋼閘。

雖然公屋和居屋單位也是以「清水樓」交樓，但值得一提是，公屋單位交樓時已附設大門鋼閘，反而居屋單位門外只預留了空間，業主需自行安裝鋼閘。

四、「大門對廁所」開則被詬病

近年新居屋不少單位也採用「大門對廁所」的格局，有指這種開則，可以令大廳多了一面牆擺放傢俱，但有堪輿學家指出，入門見廁、錢財難聚，儲錢比較困難，篤信風水命理的人士揀樓時要注意。

▲ 新居屋大部分單位均採用大門對廁所的設計。

▲ Tim在2017年購入彩興苑，並於去年中收樓。

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