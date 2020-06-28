【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 環球政治 08:57 2020/06/28 分享： 美國白宮貿易顧問納瓦羅的一句中美貿易協議已經「Over」，一度引發市場震盪，之後總統特朗普急急在Twitter強調並無其事，納瓦羅也作出辯解。不過，以納瓦羅之老練，不似會犯上如此低級錯誤。觀乎特朗普近期舉措，可以窺見到中美之間的上下風正在逆轉，致迫得納瓦羅要出此下策，阻止特朗普對中國退縮。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 今日 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 2020/06/25 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 今日 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 2020/06/27 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 【美國示威】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取 2020/06/20 【美國示威】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取 最新專欄文章 更多 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 今日 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 今日 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 今日 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 今日 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 2020/06/27 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 納瓦羅 特朗普 中美關係 中美貿易協議 中美貿易戰 政治 選舉 總統大選 博爾頓 白宮 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入