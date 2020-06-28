【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享）

美國白宮貿易顧問納瓦羅的一句中美貿易協議已經「Over」，一度引發市場震盪，之後總統特朗普急急在Twitter強調並無其事，納瓦羅也作出辯解。不過，以納瓦羅之老練，不似會犯上如此低級錯誤。觀乎特朗普近期舉措，可以窺見到中美之間的上下風正在逆轉，致迫得納瓦羅要出此下策，阻止特朗普對中國退縮。

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