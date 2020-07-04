【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退

美國白宮貿易顧問納瓦羅的一句中美貿易協議已經「Over」，一度引發市場震盪，之後總統特朗普急急在Twitter強調並無其事，納瓦羅也作出辯解。不過，以納瓦羅之老練，不似會犯上如此低級錯誤。觀乎特朗普近期舉措，可以窺見到中美之間的上下風正在逆轉，致迫得納瓦羅要出此下策，阻止特朗普對中國退縮。

納瓦羅稱貿協Over，不似口誤

特朗普勢弱，或靠中美貿協攞分

傳統右派出招，冀阻特朗普退縮

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納瓦羅（Peter Navarro）在美東時間周一晚上接受霍士電視台訪問，談及中美貿易協議時說：「it's over」（意謂已成過去），並指出轉捩點在於1月15日簽協議時，中國已知新冠肺炎爆發了整整兩個月，卻沒告知美國，更把數以萬人送到美國播毒。

說法引發市場關注，特朗普急急在Twitter發帖：「中國貿易協議是完好無缺，希望他們（中國）繼續遵守協議條款！」納瓦羅隨後也澄清，言論被斷章取義。

相信世上絕大部分人也認同，納瓦羅的言論沒有被錯誤解讀。反之，筆者更相信，納瓦羅這個錯誤可能是有意而為。

納瓦羅在當上白宮顧問前，曾經在加州大學擔任經濟學教授多年，說話談吐清晰，為人老練，不似特朗普慣於信口開河，因此說是錯用Over一字的口誤，很難令人信服。

再看特朗普，近來處處碰壁，疫情和示威處理飽受批評，民調大幅落後；大選籌款首度不及民主黨對手拜登；打算舉行造勢大會重振聲勢，又遇上滑鐵盧，落得滿場空櫈的尷尬場面。種種事情加起來，無疑打擊他本人和支持者的信心。

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▲ 造勢大會空櫈處處，對特朗普和支持者士氣都構成沉重打擊。

當前距離11月初大選，只餘4個半月左右，特朗普只要看看手上所握籌碼，便知大事不妙。對內，倘押注經濟，復甦要趕上大選似乎很勉強，民調又落後超過10個百分點；對外，北韓近期展現惡形惡相，特朗普難在此得分。

真正在手的，只有中美貿易協議一項，但也讓特朗普進退兩難。他有兩個選擇，一是高舉貿協成果，可是中國採購額至今未達2000億美元目標的一半；二是放棄貿協，改向中國全面強硬施壓，但風險是大選之時可能一無所得。

觀乎特朗普早前簽署《維吾爾人權政策法》卻備而不用，他承認是擔心干擾中美貿易協議。加上今次急急為貿協澄清，反映他似乎傾向選擇優先保住貿協。

雖然特朗普跟納瓦羅同為右派，但特朗普並非傳統右派，更重視實際效果，講求實利；納瓦羅一類的傳統右派則著眼於意識形態，因此更不希望在途中放棄一直以來施壓中國的努力。

就像同為傳統右派的前白宮國家安全顧問博爾頓，透過出書大爆特朗普嘗試跟中國眉來眼去的內幕，迫使特朗普繼續穩坐在「反中戰車」之上。納瓦羅今次「口誤」也大有脅迫特朗普的意味。

當傳統右派一而再出招，正正反映特朗普現時病急投醫，只求保住中美貿易協議，甚至可以不顧之前圍堵中國的努力。

說回中美角力，誰佔上風，是講求哪一方更需要對方。特朗普如今勢弱，要靠中美貿易協議在大選「攞分」，是政治生涯生死存亡的問題；中國壓力相對較小，自可轉佔上風，接下來迫使特朗普在更多方面讓步。

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▲ 傳統左派連環出招，似是擔心特朗普會選擇對中國退讓。

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