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【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？

金融經濟 18:43 2020/06/23

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雖然半年結效應令港元拆息回升，但3間港銀今天（6月23日）續減港元定期存款息率，包括集友兩連減、建行亞洲全面削短中長息，以及招商永隆則向短存埋手。專家預計，以港滙偏強兼銀行水浸，料存息呈減快加慢格局。計及昨天（22日）滙豐已帶頭全綫減息，富邦及星展亦減；兩日內共有6行鬥減。僅信銀國際一面倒逆市「獨加」短期港元定存息。

綜觀最新的存息市況，建行亞洲今天全面調低港元定存息，當中削幅最多是半年期，下調0.1厘後至1.3厘。招商永隆則微削兩個月年息0.05厘、至0.75厘；集友亦略減半年及一年存息0.01厘，兩存期分別報1.2厘及1.28厘。

而東亞 （00023） 、交銀香港、南商及華僑永亨，則對不同存期頻密調整存息。

經最新一輪調整潮，現時3個月港元定存年息以工銀亞洲的4.2厘最高；半年是大眾財務的1.7厘，一年則以6月11日才正式開業的第2間虛擬銀行天星銀行（Airstar），以1.5厘一躍成長息的榜首。

總觀市面的短中長息，集友7天短存享6厘膺「高息王」，但須以等值10萬人民幣先作兌換，才享冠絕全城的特惠息。

8間虛銀去年共蝕逾11億元 市料價格戰暫停

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，一個月拆息經歷3連揚後，今天亦只得0.47厘，跟同期美元拆息的0.19厘，兩者相差乍現0.28厘息差，較早前套息交易可能須0.5厘或以上息差，才有較多水位為低，遂料套息盤已收歛。不過，以港滙仍穩守7.7501，凸顯熱錢滯港，故此業界暫毋須逆市鬥加息搶存，且料季結後一個月拆息將約於0.4厘至0.6厘上落，暫難重返一厘高位。

招商永隆司庫蕭啟洪補充，擅打價格戰的虛擬銀行暫休戰，亦令傳統銀行有喘息空間；市場消息指，8家虛銀去年燒錢11億元。

此外，若計及暫仍試業的虛銀，目前3個月的「高息王」是匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘最高，以上限10萬元計，期內可賺息1,125元；但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行、匯立從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業，先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，設限在10萬元。

另方面，8家虛銀去年燒錢11億元，因金管局去年先後發出8個虛銀牌照，近日各虛銀公布年報。年報顯示，在開業前皆錄虧損，合共虧損11.2億元。

業界剖析，各虛銀去年仍處準備階段，在缺乏經營收入下，一如預期去年均錄得虧損，其中以渣打香港牽頭的MOX虧損最大，達2.65億元。其次為中銀香港 （02388） 財團組成的Livi，蝕2.01億元。 而股東陣容最星光熠熠的富融銀行，則蝕1.33億元。

另外，顛覆傳統銀行的首間虛銀、今年3月正式開業的眾安銀行（ZA Bank），亦虧損1.94億元。平保 （02318） 旗下平安壹賬通銀行蝕1.12億元；本地獨角獸WeLab旗下的匯立銀行蝕0.95億元。小米 （01810） 及尚乘合組的天星銀行則虧損0.83億元。另螞蟻金服旗下螞蟻銀行蝕0.37億元。

與此同時，比併大型銀行的存息，滙豐昨天全面減港元定存短中長息；當中3個月期調低0.3厘，至1.3厘；半年則削0.2厘，新報1.1厘；一年降低0.15厘，至失守一厘大關，僅報0.85厘。這是繼上周中銀香港 （02388） 及渣打減息以來，3間發鈔行鬥減，也是滙豐於6月以來首度減息。專家預計，半年結未過，但大型銀行已爭相下調存息，料中小行再跟減。

渣打則於上周五（19日）下調1個月港元定存息0.15厘至0.25厘；3個月年息也降0.1厘，新息率至1.15厘。中銀更早於上周三（17日）削低半年以下的短期定期存款息，當中3個月期下調0.1厘，新息率至1.5厘；至於一個月及半年期齊削0.2厘，半年期的新息率報1.1厘；一個月則新報0.55厘。

比較各間大型銀行，當前3個月港元定存年息以恒生 （00011） 的1.6厘最高，中銀的1.5厘抛離滙豐的1.3厘，以及渣打的1.15厘。

半年期方面，滙豐及中銀齊報1.1厘，險勝恒生的1.05厘，渣打僅得0.95厘。

一年期以中銀險守一厘稱冠，滙豐的0.85厘亦勝恒生的0.75厘、以及渣打的0.65厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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