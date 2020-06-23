【美元崩潰】大摩前亞洲主席羅奇一周兩唱淡美元　「急貶值可以很短期內發生」

▲ 大摩前亞洲主席羅奇再警告美元貶值風險。

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）上周指，美國經濟維持長時間宏觀失衡，警告美元或較主要貨幣貶值35%。羅奇本周再接受訪開重申有關觀點，認為美國急速貶值是「似短期發生多於長期發生」，因新冠病毒疫情下，所有事情將加速發生。

羅奇最新指，美國今年初失業率才處於半世紀的低位，但3月疫情大爆發後，逾4900萬人失業。他表示，美國在財政和貨幣政策急速，擴表幅度史無前例，聯儲局資產負債表由年初4萬美元急升至7.2萬億美元，都可以匯市急轉的先兆。

他重申，他認為大規模財政刺激措施，會摧毀國民儲蓄率和經常帳赤字。

歐元是美元替化選擇 人民幣視乎中國經濟改革

上周發表有開言論後，羅奇稱，受到不少情緒化的批評，認為美國處於歷史上敏感時刻－黑人弗洛伊德（George Floyd）因警暴而死、疫情連同大選，都令國民易情緒化，在政治大環境變得危急、與其他國家比較，有理由質疑「美國主導」是否成立。

羅奇補充，若投資者未有準備，也未考慮任何應急方案，「恐懼是合理」。

他認為，歐元可以是美元持有者的替代選擇，人民幣也可能漸見吸引力，但認為中國經濟架構，需要從現時依賴工業，演變為成熟的服務業。

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記者：麥德銘