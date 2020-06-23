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申請公屋涉瞞逾1500萬資產　被法庭判處監禁及緩刑

理財智慧 18:10 2020/06/23

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房屋署發言人今日（23日）表示，有公屋申請人，在填寫公屋申報表時隱瞞與他人聯權共有一個估值約為1,700多萬的物業，昨日（22日）被法庭判處監禁及緩刑。

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該名公屋申請人分別於2015年填寫入息及資產申報表，以及在2017年於水泉澳邨辦事處填寫入伙聲明書時，均申報沒有物業及相關資產淨值。惟經調查後發現被告由2000年8月起，已經與他人聯權共同擁有一個位於紅磡海逸豪園的住宅物業，該單位當時的估值約為1,700多萬。

以被告持有三分之一的業權計算，扣除未償還按揭貸款，被告所佔的房產淨值約為四百多萬，已超逾2015／2016年度及2016／2017年度的公屋單身長者申請人總資產淨值限額的472,000元及484,000元，並不符合申請公屋的資格。
　　
房屋署發言人指，該名申請人因明知而作出虛假陳述，違反《房屋條例》第26（1）（c）條而被檢控，並於較早前在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情嚴重，並不適合以罰款方式處理，經索取被告的背景報告後，昨日在沙田裁判法院判被告監禁一個月（緩刑12個月）。

此外，發言人又提醒所有公屋申請人，如申請人因違反《房屋條例》第26（1）（c）條，即在申請公屋時明知而向香港房屋委員會作出虛假陳述，而被法庭定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月，相關的公屋申請會因此而被取消，而已入住的公屋單位亦會因此而被房屋署收回。

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