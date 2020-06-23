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法拉利Roma抵港售299.8萬　首部GT車型引入Manettino旋鈕

商業 18:00 2020/06/23

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法拉利（Ferrari）全新高性能GT跑車Roma今日正式抵港，建議零售價（連首次登記稅）為299.8萬起。

法拉利（Ferrari）全新高性能GT跑車Roma今日正式抵港，採用前中置引擎、2+2座位布局及長車頭設計。法拉利Roma的建議零售價（連首次登記稅）為299.8萬起（買家另加可選配置），提供3年原廠保養。

Roma的駕駛席前方配備16吋數碼化儀錶，而中控台剛有8.4吋長形輕觸式多媒體屏幕系統。（黃建輝攝）

Roma與開篷Portofino一樣用3.9公升V8雙turbo引擎，馬力620匹，比Portofino多20匹。（黃建輝攝）

Roma車頭就採用鯊魚鼻設計，配上全新一體式面罩及橫線形全LED頭燈，是向經典超跑Monza SP系列車型致敬。（黃建輝攝）

Roma搭載3.9L V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力620CV，重量功率比達2.37kg/C。Roma配備法拉利SF90 Stradale車型的全新8前速雙離合波箱，0-100km/h加速僅需3.4秒， 0-200km/h亦只需9.3秒。法拉利指出，Roma是首次引入Manettino旋鈕的法拉利GT車型，能提供Wet、Comfort、Sport、Race及ESC-Off共5種駕駛模式。

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Roma的車身造型與同廠現有的其他車系不太一樣。廠方指出，車頭就採用鯊魚鼻設計，配上全新一體式面罩及橫線形全LED頭燈，是向經典超跑Monza SP系列車型致敬。車廂設計方面，Roma亦與其他法拉利不太一致。Roma的駕駛席前方配備16吋數碼化儀錶，中控台剛有8.4吋長形輕觸式多媒體屏幕系統。

記者：楊匡然

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