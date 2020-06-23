【德國疫情】1區需再度封城 肉類加工廠爆集體感染

德國疫情反覆，一間肉類加工廠爆發集體感染。肉類加工廠所在北萊茵-威斯特法倫（North-Rhine Westphalia）州長宣布，居特斯洛（Gütersloh）地區需重新封城，封城措施維持至6月30日，為德國5月解除封鎖措施後，首次有地方需再次封城。

位於北萊茵-威斯特法倫州肉類加工廠「Toennies」感染新冠肺炎的人數增至逾1,300人，該區幼兒園及學校早前已停課。

北萊茵-威斯特法倫州此前是強烈要求解封的地區之一。州長（Armin Laschet）指，封城的決定為「預防措施」（preventative measure）。居特斯洛現有約36萬人居住。

【新冠肺炎】追踪飛沫傳播軌跡 日本8年後再奪世上最強超級電腦

【美國疫情】特朗普：倘未緩和 將失200至400萬人命

德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）最新公布，德國病毒感染數值（reproduction rate，又稱R0）為2.76，即每百名確診者，可傳染約276人。

病毒感染數值在德國被視為三大重要指標之一，另外兩項指標則為徵狀的嚴重程度及確診數目。

RKI所長威勒（Lothar Wieler）周二表示，德國正面臨第二波疫情的風險，但他對此持樂觀態度，仍相信可以預防第二波爆發。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅