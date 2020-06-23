【皮膚癌病人佳音】「誠哥」長江生命科技研發黑色素瘤疫苗又有新進展

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皮膚癌是全球常見的癌症，當中以黑色素瘤最為嚴重及最「致命」。「超人」李嘉誠旗下的長江生命科技（00775）周二（23日）宣布，集團於美國的生物製藥全資附屬公司Polynoma LLC（「Polynoma」），該公司研究的黑色素瘤候選疫苗seviprotimut-L，已獲美國食品及藥物管理局（「食品藥物管理局」）已批准有關seviprotimut-L的快速通道資格認定（Fast Track designation）申請。
快速通道旨在促進治療嚴重或危及生命情況的藥物開發，同時加快該等藥物的審查，以應付仍未滿足的醫療需求。公司又指，取得快速通道資格認定，就可與食品藥物管理局開展更頻繁的溝通、分階段提交新藥推售申請，以及在達致相關條件後，符合優先審評（Priority Review）及加速批准（Accelerated Approval）的資格。
食品藥物管理局根據多項條件，包括能夠證明療效卓越或可改善對嚴重後果的影響、避免現有療法所帶來的嚴重副作用等，將應付仍未滿足的醫療需求界定為「提供一種尚未存在的療法，或提供一種相對現有療法可能屬更佳的療法」。
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更重要的，是Polynoma認為，獲食品藥物管理局授予快速通道資格認定，進一步確認seviprotimut-L可望作為局限性黑色素瘤患者的嶄新重要癌症疫苗。
皮膚癌之中，比較危險的種類有黑色素瘤皮膚癌，其危險之處是這種皮膚癌可以很快地擴散到身體其他地方，大大增加醫治的難度。黑色素瘤較容易在膚色較淺的人身上出現，全球每年約有35萬宗黑色素瘤病例，近6萬人因而死亡。Polynoma LLC指，seviprotimut-L將會是作為局限性黑色素瘤患者輔助性療法的重要新選項據。而據Polynoma LLC去年中期分析的所得結果，使用seviprotimut-L後第二B/二C期黑色素瘤患者（尤其是六十歲以下患者及潰瘍病患者）之無復發存活期較長。
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不過，上述黑色素瘤候選疫苗seviprotimut-L仍在臨床測試階段，仍需要多項試驗計劃及經過當局審批才可面世，長江生命科技公司的管理層去年底曾表示或需數年才可面世。公司副總裁及營運總監余英曾向傳媒指，若產品最終研發成功，市場價值將很龐大，因該產品是市場暫唯一用於黑色素瘤的免疫輔助療法疫苗，副作用也將較市場上藥物為少。
事實上，除上述黑色素瘤的免疫輔助療法疫苗外，長江生命科技去年11月起接連有新藥品推出，公司於4月時跟新加坡醫療技術公司Biolidics簽訂分銷協議，在本港分銷新冠肺炎血清學試劑盒，可於10分鐘內顯示檢測結果。
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撰文 : 陳詠妍