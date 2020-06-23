【皮膚癌病人佳音】「誠哥」長江生命科技研發黑色素瘤疫苗又有新進展

皮膚癌是全球常見的癌症，當中以黑色素瘤最為嚴重及最「致命」。「超人」李嘉誠旗下的長江生命科技（00775）周二（23日）宣布，集團於美國的生物製藥全資附屬公司Polynoma LLC（「Polynoma」），該公司研究的黑色素瘤候選疫苗seviprotimut-L，已獲美國食品及藥物管理局（「食品藥物管理局」）已批准有關seviprotimut-L的快速通道資格認定（Fast Track designation）申請。



快速通道旨在促進治療嚴重或危及生命情況的藥物開發，同時加快該等藥物的審查，以應付仍未滿足的醫療需求。公司又指，取得快速通道資格認定，就可與食品藥物管理局開展更頻繁的溝通、分階段提交新藥推售申請，以及在達致相關條件後，符合優先審評（Priority Review）及加速批准（Accelerated Approval）的資格。

▲ 長和系創辦人李嘉誠及以及其長子、長和系主席李澤鉅積極透過長江生命科技進行健康及農業相關產品的研發。



食品藥物管理局根據多項條件，包括能夠證明療效卓越或可改善對嚴重後果的影響、避免現有療法所帶來的嚴重副作用等，將應付仍未滿足的醫療需求界定為「提供一種尚未存在的療法，或提供一種相對現有療法可能屬更佳的療法」。

【樓市現象】同為樓價1000萬成交業主同賺1.8倍離場 你會揀新界屋仔定港島藍籌﹖



更重要的，是Polynoma認為，獲食品藥物管理局授予快速通道資格認定，進一步確認seviprotimut-L可望作為局限性黑色素瘤患者的嶄新重要癌症疫苗。

皮膚癌之中，比較危險的種類有黑色素瘤皮膚癌，其危險之處是這種皮膚癌可以很快地擴散到身體其他地方，大大增加醫治的難度。黑色素瘤較容易在膚色較淺的人身上出現，全球每年約有35萬宗黑色素瘤病例，近6萬人因而死亡。Polynoma LLC指，seviprotimut-L將會是作為局限性黑色素瘤患者輔助性療法的重要新選項據。而據Polynoma LLC去年中期分析的所得結果，使用seviprotimut-L後第二B/二C期黑色素瘤患者（尤其是六十歲以下患者及潰瘍病患者）之無復發存活期較長。

【焦點新盤】限聚令一放寬準買家群起睇樓 SEA TO SKY示範單位人山人海



不過，上述黑色素瘤候選疫苗seviprotimut-L仍在臨床測試階段，仍需要多項試驗計劃及經過當局審批才可面世，長江生命科技公司的管理層去年底曾表示或需數年才可面世。公司副總裁及營運總監余英曾向傳媒指，若產品最終研發成功，市場價值將很龐大，因該產品是市場暫唯一用於黑色素瘤的免疫輔助療法疫苗，副作用也將較市場上藥物為少。



事實上，除上述黑色素瘤的免疫輔助療法疫苗外，長江生命科技去年11月起接連有新藥品推出，公司於4月時跟新加坡醫療技術公司Biolidics簽訂分銷協議，在本港分銷新冠肺炎血清學試劑盒，可於10分鐘內顯示檢測結果。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！