  • 31°C
香港時間 : 2020625日 (四) 17:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【公司心戰室@iM網欄】給職場新手的三個忠告

名人薈萃 16:17 2020/06/25

分享：

小倩剛進公司時，曾當老施助理兩年。她是北京人，高中畢業後拿到進入北大資格的優秀成績，來港入讀中文大學，成為首批內地到港唸大學本科的尖子。畢業後留港工作，考入了老施的公司當MT。

相關文章：【公司心戰室@iM網欄】畢業十年 一事無成 好員工的四大價值？

小倩入職初期，打扮樸素，加上一頭短髮，像個大男孩多過典型大公司MT。她英語水平一般，比起同期本地薑或海歸派MT，論外形氣勢都不甚起眼。不過相處下來，老施便發現小倩是實力派。她非常勤奮用功，比別人多花時間工作學習，不管大小事情都主動參與，且個性活潑、爽朗，對人溫文有禮，公司上下無不喜歡她。由於她肯下苦功，人緣又好，幾年下來，已成同輩中較為突出的一位。

因為小倩是當年公司少有的內地人，但凡有關與內地聯繫及接待的工作，自然落在她身上，加上她處事得體，久而久之，也就成為公司處理內地業務的專才。

相關文章:【公司心戰室@iM網欄】尋找個人優勢 職場突圍而出

記得小倩入職不久，有一次跟老施聊天討教，問：「老施，對我這些剛開始職場生涯的年輕人，你有甚麼忠告？」我當時提了三點：

  • 1. 建立人脈

不管對內對外，也要打好關係及建立人際網絡。但不要只着眼於老闆階層，與自己年紀相若的同輩絕不能忽略。要知道幾年甚至十多年工夫下來，大家在不同領域和機構發展，能長期保持聯繫，相識於微時所撒下的種子以後會開花結果。

  • 2. 趁早置業

買樓是為長遠投資的開始。不管樓市好壞，年輕人總會覺得自己收入微薄，樓價高得難以負擔，但記得在剛出來工作的頭幾年，盡可能減少無謂花費，儲蓄首期，不管在香港，在內地，也要盡早「上車」。

  • 3. 成家立室

雖說現代社會男女平等，職場打拼無分性別，但女性的生理時鐘及感情要求始終與男性有別，也受到更大限制。所以，若覓得合適對象，不妨早點結婚生子，那麼到了40歲以前，兒女已成長，也就可以把全副精力放在事業上繼續搏殺。當時小倩對我的最後一點忠告感到非常詫異，這些聽來只有父母或老人家才會說的話，想不到會出自一位公司前輩的口中。她半信半疑，畢竟廿多歲剛在職場上起步便計劃成家，似乎與現今大潮流背道而馳。

打拼8年 達成目標

以上老施對小倩說的一番話，轉眼已8年，小倩今年已接近卅歲了。由於男友也是北京人，為了爭取相處的時間，她兩年前申請調任到公司北京辦事處，現在已是當地的中層主管。早幾年她更在北京買了間小房子，算是上了車。我與公司業務有往來的老友見面，無論職位高低，大都稱讚小倩重情義，人雖調職，大家沒有直接的業務聯繫，但仍不時收到她的來電或寄上小卡噓寒問暖一番，讓人對她印象深刻。

不久前我再接到小倩的喜帖，見註腳寫道：「老施，你當年給我的三個忠告，我已完成了大部分！」在聖誕節前一周，我特意到北京出席她的婚禮，看着新娘子一臉幸福，充滿自信地開始人生的另一章，老施感到莫名的喜悅和欣慰！

作者_施伯樂

60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

更多公司心戰室@施伯樂的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 施伯樂、編輯：邊婕

欄名 : 公司心戰室

最新專欄文章 更多

【公司心戰室@iM網欄】職場規劃 毋須想得太遠
2020/06/18
【公司心戰室@iM網欄】職場規劃 毋須想得太遠
【公司心戰室@iM網欄】尋找個人優勢 職場突圍而出
2020/06/11
【公司心戰室@iM網欄】尋找個人優勢 職場突圍而出
【公司心戰室@iM網欄】畢業十年 一事無成 好員工的四大價值？
2020/06/04
【公司心戰室@iM網欄】畢業十年 一事無成 好員工的四大價值？

上一篇文章

【尚品亭@iM網欄】咖啡期貨經濟學　賣啡者言1

下一篇文章

【新股IPO】海吉亞一手中籤率1成都無
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事