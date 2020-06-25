【公司心戰室@iM網欄】給職場新手的三個忠告

小倩剛進公司時，曾當老施助理兩年。她是北京人，高中畢業後拿到進入北大資格的優秀成績，來港入讀中文大學，成為首批內地到港唸大學本科的尖子。畢業後留港工作，考入了老施的公司當MT。

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小倩入職初期，打扮樸素，加上一頭短髮，像個大男孩多過典型大公司MT。她英語水平一般，比起同期本地薑或海歸派MT，論外形氣勢都不甚起眼。不過相處下來，老施便發現小倩是實力派。她非常勤奮用功，比別人多花時間工作學習，不管大小事情都主動參與，且個性活潑、爽朗，對人溫文有禮，公司上下無不喜歡她。由於她肯下苦功，人緣又好，幾年下來，已成同輩中較為突出的一位。

因為小倩是當年公司少有的內地人，但凡有關與內地聯繫及接待的工作，自然落在她身上，加上她處事得體，久而久之，也就成為公司處理內地業務的專才。

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記得小倩入職不久，有一次跟老施聊天討教，問：「老施，對我這些剛開始職場生涯的年輕人，你有甚麼忠告？」我當時提了三點：

1. 建立人脈

不管對內對外，也要打好關係及建立人際網絡。但不要只着眼於老闆階層，與自己年紀相若的同輩絕不能忽略。要知道幾年甚至十多年工夫下來，大家在不同領域和機構發展，能長期保持聯繫，相識於微時所撒下的種子以後會開花結果。

2. 趁早置業

買樓是為長遠投資的開始。不管樓市好壞，年輕人總會覺得自己收入微薄，樓價高得難以負擔，但記得在剛出來工作的頭幾年，盡可能減少無謂花費，儲蓄首期，不管在香港，在內地，也要盡早「上車」。

3. 成家立室

雖說現代社會男女平等，職場打拼無分性別，但女性的生理時鐘及感情要求始終與男性有別，也受到更大限制。所以，若覓得合適對象，不妨早點結婚生子，那麼到了40歲以前，兒女已成長，也就可以把全副精力放在事業上繼續搏殺。當時小倩對我的最後一點忠告感到非常詫異，這些聽來只有父母或老人家才會說的話，想不到會出自一位公司前輩的口中。她半信半疑，畢竟廿多歲剛在職場上起步便計劃成家，似乎與現今大潮流背道而馳。

打拼8年 達成目標

以上老施對小倩說的一番話，轉眼已8年，小倩今年已接近卅歲了。由於男友也是北京人，為了爭取相處的時間，她兩年前申請調任到公司北京辦事處，現在已是當地的中層主管。早幾年她更在北京買了間小房子，算是上了車。我與公司業務有往來的老友見面，無論職位高低，大都稱讚小倩重情義，人雖調職，大家沒有直接的業務聯繫，但仍不時收到她的來電或寄上小卡噓寒問暖一番，讓人對她印象深刻。

不久前我再接到小倩的喜帖，見註腳寫道：「老施，你當年給我的三個忠告，我已完成了大部分！」在聖誕節前一周，我特意到北京出席她的婚禮，看着新娘子一臉幸福，充滿自信地開始人生的另一章，老施感到莫名的喜悅和欣慰！

作者_施伯樂 60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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