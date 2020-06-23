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【新股IPO】瑞銀：中概股來港上市屬「買保險」　未見美國對中概股有管制

金融經濟 18:55 2020/06/23

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瑞銀股票資本市場部亞洲區主區黃培皓（左一）料，生物科技公司上市宗數及集資規模或較去年多。

美國早前通過一項法案指，有機會令當地上市的中國公司退市，部分中概股分別傳出計劃來港作第二上市。瑞銀亞太區投資銀行主管兼中國總裁金弘毅表示，中概股來港作第二上市主要是「買保險」及帶動股價。

金弘毅表示，目前政治聲音逐漸響起，惟看不見美國市場對中概股有任何歧視和管制。若作最壞的打算公司被設限制，或除牌，公司最直接的方法是以第二上市，應對最壞情況。

他指出，按目前來港上市的三隻中概股阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 、京東 （09618） 的後市表現來看，第二上市對股價有提振作用之餘亦擴闊股東基礎。加上，一些亞洲基金原本因為交易時間或委託安排，而未能投資美國的中概股，若公司作美國上市，該類型基金公司便可以參與投資。

瑞銀認為，今年資本市場的主題為中概股作第二上市及新經濟公司。瑞銀股票資本市場部亞洲區主區黃培皓表示，從目前上市項目管道來看，有不少公司集資規模最少2億至3億美元，她又預計生物科技上市宗數及集資規模亦較去年多，今年仍然有大型的消費類型的新股上市。

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