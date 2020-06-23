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【南北韓衝突】脫北者無預警突襲　天降反北韓傳單及美金

環球政經 19:04 2020/06/23

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近期的南北韓衝突始於南韓向北韓空頭傳單，然而兩國不斷加劇之際，周一（21日）南韓疑似有脫北者團體，在邊境處空投「反北韓傳單」、500本小冊子、2000張1美元紙鈔及1000張SD存儲卡，事件恐令北韓怒氣再燃。

相關文章：北韓擬向南韓散發1200萬張傳單作報復性懲罰

根據南韓脫北者團體「自由北韓運動聯合」周三（23日）早宣稱，該團體於周一深夜11時至12時間於京畿道坡州月籠面一帶向北韓散發傳單，周三早有民眾在70公里外的江原道洪川郡附近的山上，發現綁著北韓領袖金正恩家族照片的氣球，疑似被樹枝勾住，一同被發現的還有大量反北韓文宣。警方接獲民眾報案後趕往現場，確認是自由北韓運動聯合所施放，目前正調查該組織說法是否屬實。

南韓統一部對此回應，表示深感遺憾，並將聯同警方嚴正處理事件，同時亦有軍警已介入調查，統一部重申，類似行為將加劇南北韓緊張局勢，並威脅邊境民眾的安全，須以強力措施應對。

相關文章：【南北韓衝突】北韓再設高音喇叭　或重啟心理戰喊話南韓
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撰文 : 國際組

美元 江原道 運動 金正恩 北韓 南韓

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