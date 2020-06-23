【潛在分拆業務】長江生命科技黑色素瘤疫苗獲快速通道資格

▲ 長江生命科技主席李澤鉅曾稱，不排除分拆黑色素瘤疫苗業務上市。

長江生命科技 （00775） 公布，美國食品及藥物管理局已批准旗下專注於腫瘤免疫學的生物製藥公司Polynoma有關黑色素瘤候選疫曲seviprotimut-L的快速通道資格認定（Fast Track designation）申請。長科認為，Polynoma的重大進展令人鼓舞，公司將定期審視及調配適當資源，致力支持科研項目。

長科指，快速通道旨在促進治療嚴重或危及生命情況的藥物開發，同時加快該等藥物的審查，以應付仍未滿足的醫療需求。Polynoma認為，獲食品藥物管理局授予快速通道資格認定，進一步確認seviprotimut-L可望作為局限性黑色素瘤患者的嶄新重要癌症疫苗。

快速通道資格可加速批准食品藥物資格

食品藥物管理局根據多項條件，包括能夠證明療效卓越或可改善對嚴重後果的影響、避免現有療法所帶來的嚴重副作用等，將應付仍未滿足的醫療需求界定為「提供一種尚未存在的療法，或提供一種相對現有療法可能屬更佳的療法」。

取得快速通道資格認定帶來的裨益包括：可與食品藥物管理局開展更頻繁的溝通、分階段提交新藥推售申請，以及在達致相關條件後，符合優先審評（Priority Review）及加速批准（Accelerated Approval）的資格。

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