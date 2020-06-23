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直擊Ferrari Roma新車亮相 具620匹馬力的「優雅狂獸」

環球政經 17:23 2020/06/23

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Ferrari Roma 經常被外界形容為「很不法拉利」的一輛跑車，綫條不像其他型號一般硬淨，反而多了一份意式風情的優雅。今日（23日）全新Ferrari Roma正式於本港亮相，iMoney於半島酒店直擊新車發佈的盛況，讓各位讀者先睹爲快。

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新Roma採用前置引擎佈局，同時以2+2座位作設置，車廂空間以跑車來説算是舒適實用。另外車頭也是另一亮點，用上鯊魚頭設計，配合全新通窿一體式面罩，優雅之餘，也有跑車必備的型格元素嗎，而LED橫線形車頭燈就被視為一大經典元素，來自經典超跑Monza SP系列，將新舊元素融合。

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動力方面，新Roma用上具新款凸輪軸角度技術上的3.9升V8雙渦輪引擎，此引擎同時有速度傳感器，可測量渦輪轉數，並可在每分鐘最高轉速增加5,000rpm，加上平面曲軸、小型渦輪增壓器、雙渦流技術及新款8速雙離合自手排變速箱，令Roma可以釋出620匹馬力，以及 77.5公斤米扭力輸出。此外，强大的動力配置讓Roma在「負重」1,472公斤下，能於3.4秒内，完成0-100km／h加速、而此車的極速320km／h，絕對屬於高性能車款。

動力强大之餘，車廂内的配置也不能忽視備有16吋數位儀表、8.4吋中控螢幕，新款方向盤，方向盤換上觸控面板，並具有Manettino開關，可控制不同模式包括Comfort舒適、 Sport運動、Race賽車、Wet濕地與ESC-Off關閉循跡系統等5種模式。新車的建議零售價為HKD2,998,000（連首次登記稅）：起，另加可加選配置，此售價同時包3年原廠保養。

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撰文 : 歐高榮

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