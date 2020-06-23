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Microsoft關閉直播平台Mixer　轉與FB Gaming合作

科技 18:15 2020/06/23

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Microsoft日前宣布，旗下遊戲串流平台Mixer將於7月22日正式關閉，並改為與Facebook Gaming合作。

微軟（Microsoft）於2016年收購互動即時串流平台Beam，一年後更將其易名為Mixer，後來又推出Mixer行動裝置應用程式等，試圖在市場上與Amazon旗下Twitch、Google旗下Youtube等平台分一杯羹。不過，Microsoft日前宣布，旗下遊戲串流平台Mixer將於7月22日正式關閉，並改為與Facebook Gaming合作。

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Microsoft表示，公司計劃於年底前推出新版Xbox遊戲機，專注開發遊戲、遊戲機硬體和Project x Cloud雲端服務，但將退出線上遊戲直播市場，Mixer服務將繼續持續至7月22日，之後Mixer.com的網址就將自動引導玩家至fb.gg頁面。而Mixer程式亦會通知玩家繼續在FB Gaming上觀看自己喜歡的直播內容，原本有訂閱頻道或是訂閱Mixer Pro的玩家則將會獲得Microsoft贈送的Xbox Gift Card 點數，以感謝玩家對Mixer的支持。至於原本與Mixer獨家簽約的世界知名直播主包括Ninja、Shroud、King Gothalion，Microsoft則將交由他們自己決定未來去向。

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Xbox品牌負責人Phil Spencer表示，公司現時正調整策略，希望以最佳的服務來面對各地玩家，而他們對於一直支持Mixer的玩家及為Mixer貢獻心力的工作人員表達感謝。

責任編輯：施雯雯

 

 

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