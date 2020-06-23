【新冠疫情】貧富差距再擴大　窮人比富人更易感染新冠病毒？

新冠疫情爆發半年有餘，根據英國統計局（ONS）5月初發布的一項調查報告顯示，英國貧困地區居民的新冠致死率是富裕地區的兩倍。報告中顯示，英國最貧困地區平均每10萬人中，有55人死於新冠病毒；對比之下，最富裕的地區為每十萬人中，有25人因此離世。

根據BBC報道，窮人之所以比富人更容易感染新冠，主要有以下三大原因：

第一，窮人所從事通常都是體力勞動等底層工作，通常難以居家工作，但富人的工作基本可以；第二，窮人出行大多依賴公共交通，而富人主要是開私家車；第三，窮人生活的社區，多為三代聚居的大家庭，長者更易感染。新冠病毒可以通過唾液等介質傳播，主要是通過人傳人，窮人比富人更易暴露在人口密集的場所，因此感染風險較大。

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貧富差距因此擴大

不少分析指，是次疫情會擴大貧富差距，導致富人更富，窮人更窮。英國調查機構The Resolution Foundation的一項研究就稱，英國的高收入者收益於封鎖期，在疫情之後變得更加富有。

該研究同時發現，在英國財富排行榜前20%的群體中，有過半的家庭在疫情期間減少了開支，平均比往年同期節省230億英鎊的支出；但對於年收入低於3萬英鎊（約28.8港元）的家庭，情況就不容樂觀，調查發現只有30%的窮人成功節省支出，更有27%的人表示，疫情增大了他們的日常開銷。

與此同時，富豪們為了防範新冠病毒，紛紛建私家醫院、購買地下城堡、租賃隔離小島等，抗疫手段可謂層出不窮。上述現象亦揭露了一個殘酷的事實，即這場疫情正在令貧富差距迅速拉大，並有可能持續保持。

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