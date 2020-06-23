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【長江三峽大壩】重慶遇80年來最強洪峰　四川提升洪水預警籲民眾「快避險」

環球政經 17:51 2020/06/23

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長江三峽大壩面臨汛情，三峽大壩水位已經超出防洪限制近2米，大壩上游的重慶出現80年來最強洪峰，重慶綦河已超保證水位4米，當局緊急疏散4萬民眾。四川省阿壩州當局今日（23）凌晨4時30分提升洪水預警至第二高級別的橙色預警，更呼籲民眾要及時避險。

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重慶昨日（22日）迎來80年來最大洪峰，沿江公路被淹，江水持續灌進，重慶綦江濱江路一樓商舖全部被淹，部分地方發生小型山泥傾瀉。重慶市水文監測總站已發布綦江最高級別的洪水紅色預警，預計江津區綦江五岔站最高水位將超過保證水位5.7至6.3米左右，漲幅約10至11米。

受長江流域近日強降雨影響，據內媒報道，長江三峽大壩20日（周日）至21日間，三峽大壩入庫流量增加至2萬6500立方米/每秒，相比19日的20500立方米/每秒，增加了6000立方米/每秒。目前水庫區水位接近147米，超出防洪限制水位近2米。

另外，四川省甘孜州及阿壩州水文水資源勘測局，亦調高當地的洪水預警至橙色，多個水文站已超過保證洪水水位，需且會持續上漲，呼籲「沿岸相關單位及社會公眾加強防範，及時避險。」

 

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撰文 : 鄺庭芳

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