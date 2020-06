新加坡外長：中美各不相讓 涉香港言論或趨嚴苛

▲ 新加坡外長維文指,隨著中美在各方面競爭加劇,在涉及香港等敏感議題方面,兩國可能不時出現嚴苛的言論。

中美兩國角力持續,在港區國安法、新冠肺炎疫情、5G技術等議題的爭議不斷。兩國較量影響地緣政治局勢,不少國家面臨在中美之間選邊站的壓力。新加坡外長維文發表演説,指隨著中美在各方面競爭加劇,在涉及香港等敏感議題方面,兩國可能不時出現嚴苛的言論。

維文(Vivian Balakrishnan)周一(22日)於新加坡外交部發表演説,指新冠肺炎疫情影響下,全球將處於危險、混亂和分裂的狀態。他預計中美受疫情和政治因素影響,兩國難以互相容納對方,在貿易、網絡安全或技術方面的競爭將會加劇。

維文更估計中美兩國的外交措辭或會更趨強硬:

我們或會不時聽到強硬或嚴苛的嚴厲,尤其是敏感的國家議題,如香港或台灣等被中國視為核心利益問題。

(We can probably expect hard or harsh words from time to time, especially if they touch on sensitive domestic issues, or issues that China considers as its core interests like Hong Kong or Taiwan.)

維文又分析指,由近期的中印邊境衝突到南中國海等議題反映,目前的地區緊張局勢或隨時出現意外變化。他重申新加坡的外交立場,指新加坡不會在恐嚇或利誘下屈服,更會「不時對他國說不,無論該國是遠或近,屬大國或小國。」(will from time to time, have to say no to other states, big or small, far or near.)

