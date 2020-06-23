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【消費優惠】美國運通辦每週大抽獎　送300萬「亞洲萬里通」里數

商業 17:16 2020/06/23

分享：

美國運通推出為期十星期的大抽獎，每週抽出10位幸運兒，各得3萬「亞洲萬里通」 里數。(美國運通官網截圖)

美國運通推出為期十星期的「#AmexBacksHK 每週大抽獎」，每週抽出10位幸運兒，各得3萬「亞洲萬里通」 里數，全期共送出300萬里數。同時，美國運通亦透過早前展開的「#AmexBacksHK」計劃推出另一輪優惠，繼續為卡會員帶來更高回饋價值。

【疫市營商】WeChat Pay HK夥KFC及惠康　推新消費優惠（內附購物優惠碼）

由6月15日至8月23日，卡會員憑合資格美國運通卡於任何本地商戶單一消費滿200元或以上，即可自動參加為期十星期的「 #AmexBacksHK 每週大抽獎」，有機會贏取3萬「亞洲萬里通」里數，無需登記。

另外，美國運通更為美國運通國泰航空尊尚信用卡會員提供以下專屬優惠。

１）即日起至7月31日期間，卡會員在Apple香港網上商店的美國運通專屬優惠網頁，單一簽賬淨值3380元或以上，即可賺取額外1,500「亞洲萬里通」里數禮遇。

２） 即日起至7月31日期間，卡會員只須透過「亞洲萬里通」應用程式在「里賞餐饗週」成功訂座，並輸入優惠碼「AMEXAM500」並憑卡簽賬，即可專享額外 500「亞洲萬里通」里數。此外，在參與餐廳內每次憑卡單一消費滿300元或以上，逢星期一可享每HK$1 = 1 里數；其他日子則可享每HK$2 = 1里數。

【消費優惠】購物有咩買？　零售折扣和你看（不斷更新）

【消費優惠】置富商場推會員App　儲積分換獎賞

責任編輯：蘇穎琪

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機 

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