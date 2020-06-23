▲ 【南北韓關係】脫北者團體突襲 空投美金及反朝傳單

南北韓關係緊張之際，南韓再有脫北者團體在南北韓邊境，空投50萬反朝宣傳單張、500本小冊子、2000張1美元紙鈔及1000張SD存儲卡。南韓統一部對此表示深感遺憾，將聯同警方嚴正處理事件；軍警已介入調查。

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南韓的脫北者團體「自由北韓運動聯合」周一（22日）晚上11至12時，在京畿道坡州市月籠面一帶，避開警方監視下，於暗處空投反北韓傳單。

掛着宣傳布帶的長型氣球，周三（23日）上午被發現掉在江原道洪川郡西面馬谷裏附近的山上，卡在樹上且未洩氣。氣球約長2至3米，垂掛北韓領袖金正恩家族照片。

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警方指出，民眾推測該氣球是用作散布反北韓傳單，故向警方通報；警方到場後將氣球撈起，開始調查該脫北者團體。

統一部重申，此等行為將加劇南北韓緊張局勢，威脅邊境民眾的安全，將以強力應對。

京畿道政府表示，脫北者團體以北韓人權名義為包裝，散布反北朝傳單，又收受捐款，但捐款用途不明，有貪污、挪用公款之嫌。

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記者：鄧燕君