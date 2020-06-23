滙豐調查：港人月儲7400元　約佔收入三成

滙豐就香港銀行用戶的個人理財狀況進行「FinFit」調查，發現香港受訪者平均每月儲蓄7,400港元，約佔收入的29%，而約60%的受訪者表示有足夠儲備，可以應付未來6個月的基本生活開支。不過，少於一半的受訪者能善用投資產品增加財富，三分之一受訪者對選擇合適的投資產品缺乏信心。結果顯示受訪者普遍自覺為未來儲蓄，但欠缺整體、清晰及長遠的財富管理，未能把握機會增加回報。

滙豐今次調查範圍包括理財習慣、理財知識、理財計劃及財務保安，結果顯示，以100分為滿分，香港整體得分為67分。受訪者當中29%財務狀況屬「非常健康」（80分或以上），20% 財務狀況屬「不健康」（低於50分）。調查亦發現財務健康與生活質素滿意度、快樂程度及退休信心息息相關。

調查又發現，受訪者每月平均基本開支為13,900港元，約佔收入的53%，普遍能做到量入為出。受新冠肺炎影響，經濟承受下行壓力，55%受訪者表示過去6個月在財務方面有憂慮，主要擔心意外支出及收入減少。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示：「FinFit」調查顯示大多數人都有認真為未來作長遠規劃，但同時他們應積極改善財務計劃，善用儲蓄爭取更大回報。」

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