【黃金投資】金價年內大漲16%　投資黃金ETF有咩選擇？

新冠疫情在美國、中國、日本等地都有二次爆發跡象，全球經濟前景仍不確定性，帶動黃金等避險資產投資需求亦不斷上升，現貨金價年初至今已經大漲15.7%，最新報1755美元，表現遠遠跑贏全球主要指數。

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根據世界黃金協會（World Gold Council，WGC）月初公布的數據顯示，全球5月黃金ETF錄得強勁淨流入，總持倉增至3,510噸，創下歷來新高，總資產規模上升4.3%；年初至今，全球黃金ETF則錄得623噸淨流入。

現時本港追蹤現貨黃金的ETF有三隻，分別是：SPDR金ETF（2840）、價值黃金ETF（3081）及恒生人幣金ETF（83168），每當投資者買入ETF時，基金就會買入相應價值的實物黃金，以作儲備支持。

視乎三隻ETF，SPDR金ETF是全球最大的黃金ETF，在全球4地包括紐約、香港、新加坡及東京上市，今年年初時為了降低基金買入門檻，道富集團宣布，將基金的每手買賣單位將由10股改為5股，現時計算每手入場費為6,395港元（見下表）。

至於另外兩隻黃金ETF，規模就較SPDR金為小，價值黃金ETF是由惠理集團發行，以現價42元計算，每手入場費約4,200港元；恒生人幣金ETF則是由恒生投資管理發行，不過是以人民幣計價，伴隨匯率波動風險。

今年升幅 每手單位 入場價 基金規模 經常性開支比例 SPDR金ETF（2840） 14.7% 5 6,395港元 633.5億港元 0.4% 價值黃金ETF（3081） 14.9% 100 4,204港元 13.3億港元 0.4% 恒生人幣金ETF（83168） 13.5% 100 3,040人民幣 5,931萬人民幣 2.01%

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