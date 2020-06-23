【黃金投資】金價年內大漲16%　投資黃金ETF有咩選擇？

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直擊Ferrari Roma新車亮相 具620匹馬力的「優雅狂獸」
新冠疫情在美國、中國、日本等地都有二次爆發跡象，全球經濟前景仍不確定性，帶動黃金等避險資產投資需求亦不斷上升，現貨金價年初至今已經大漲15.7%，最新報1755美元，表現遠遠跑贏全球主要指數。
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根據世界黃金協會（World Gold Council，WGC）月初公布的數據顯示，全球5月黃金ETF錄得強勁淨流入，總持倉增至3,510噸，創下歷來新高，總資產規模上升4.3%；年初至今，全球黃金ETF則錄得623噸淨流入。
現時本港追蹤現貨黃金的ETF有三隻，分別是：SPDR金ETF（2840）、價值黃金ETF（3081）及恒生人幣金ETF（83168），每當投資者買入ETF時，基金就會買入相應價值的實物黃金，以作儲備支持。
視乎三隻ETF，SPDR金ETF是全球最大的黃金ETF，在全球4地包括紐約、香港、新加坡及東京上市，今年年初時為了降低基金買入門檻，道富集團宣布，將基金的每手買賣單位將由10股改為5股，現時計算每手入場費為6,395港元（見下表）。
至於另外兩隻黃金ETF，規模就較SPDR金為小，價值黃金ETF是由惠理集團發行，以現價42元計算，每手入場費約4,200港元；恒生人幣金ETF則是由恒生投資管理發行，不過是以人民幣計價，伴隨匯率波動風險。
|今年升幅
|每手單位
|入場價
|基金規模
|經常性開支比例
|SPDR金ETF（2840）
|14.7%
|5
|6,395港元
|633.5億港元
|0.4%
|價值黃金ETF（3081）
|14.9%
|100
|4,204港元
|13.3億港元
|0.4%
|恒生人幣金ETF（83168）
|13.5%
|100
|3,040人民幣
|5,931萬人民幣
|2.01%
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撰文 : 國際組