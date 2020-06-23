【樓市現象】同為樓價1000萬成交業主同賺1.8倍離場　你會揀新界屋仔定港島藍籌﹖

隨著疫情減退，過去兩個月樓市愈來愈旺場，樓價千萬元的成交也明顯增加。近日市場錄得元朗錦綉花園及鴨脷洲海怡半島的二手成交，兩宗成交個案的樓價同為1,000萬元，巧合地兩位業主也同賺約1.8倍離場，到抵有何玄機?

先是海怡半島的成交，屋苑3座高層G室，實用面積約為610呎，間隔為兩房套房連士多房，美聯物業高級分區營業經理林潤強表示，單位議價後以1,000萬元易手，折合實用呎價約為16,393元。買家為同區租客，鍾情屋苑交通及配套，見上述單位價格合算，故斥資入市自用。原業主於1996年2月份以約348萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約652萬元，物業升值約187%。

▲ 海怡半島

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至於錦綉花園的成交，利嘉閣地產首席聯席董事季思佳表示，錦綉花園C段第五街單號屋，單位實用面積約915方呎，為三房套連儲物室間隔，外望樓景。單位放盤約四個月，原業主叫價1,100萬元，經議價後減價100萬元或約9.1%，最終以1,000萬元以交吉形式成交沽出，折合實用面積呎價約10,929元。據悉，原業主於2009年4月，以約360萬元購入上述單位，持貨逾11年，現沽出轉手帳面獲利約640萬元，賺價約1.8倍。

▲ 錦綉花園

以上兩宗成交個案有兩個相信的地方：1.樓價同樣為1,000萬元2.業主同樣賺約1.8倍離場。不過值得留意的，是海怡半島的原業主持貨達24年，而錦綉花園原業主則持貨11年，兩業主的持貨年期相差13年，反映出的事實，就是錦綉花園的升值速度比海怡半島快。

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一直以來，香港人認為藍籌屋苑的升值潛力較強，而「港島樓」更是「無得輸」，但近年新界區物業的升值潛力絕不能輕視。以錦綉花園及海怡半島為例，現時實用面積呎價分別約12,998元及16,846元，若將以上樓價跟3年前比較，2017年6月兩個屋苑的呎價分別為11,658元及17,647元，換言之，錦綉花園及海怡半島3年間分別升值約11.5%及倒跌4.5%，可見錦綉花園的升值能力比藍籌屋苑海怡半島還要強。

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