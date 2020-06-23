【騰訊股價】騰訊撲500元關 多重好利推動更上層樓

股王騰訊 （00700） 今日強勢破頂，創上市新高，股價亦直逼500元大關。騰訊經歷逾兩年時間才由400元升至500元水平，期間經驗多次股價起跌，騰訊將再上一層樓，並具備多項憧憬支持股價。

騰訊今日高見498.6元創新高，距離500元大關僅一步之遙。收市報497.7元，升5%。騰訊破頂，昨日成交亦增至153億元。

騰訊股價逼近500元大關，有投資者擬先行獲利，於500元大關現「千人操」沽盤。在午後，騰訊於500元的沽出價位曾掛出1,400個沽盤，涉及94.7萬股股份，涉資逾4.7億元。反映騰訊要達到500元大關，在最後一步仍要面對不少阻力。

由400元至500元 股價經歷多番起落

市值逾4.7萬億元的騰訊作為港股市值最大的股份，股價亦逼近500元關，在多年以來，騰訊股價突破每100元大關，可謂逢關過關。早年港股趨升，尤其是於2017年大牛市，令騰訊百元大關順利衝破，由200元至300元，花了11個月，至300至400元，再花4個月時間。

不過騰訊由400元攀至500元的路途上卻經歷了多次起跌，共花了約2年半時間。騰訊早前2017年11月衝破400關，隨着港股大牛市，騰訊於2018年1月高見476.6元，距離500元僅5%，惟騰訊在這水平止步。其後騰訊股價大幅回吐，並陷入多項負面消息，包括南菲股東Naspers於2018年3月份配股套現近800億元，加上內地打壓在綫遊戲，停批遊戲版號，都令騰訊遊戲衝擊，股價一度跌至谷底，於2018年10底曾跌穿250元水平。

騰訊經歷近兩年時間才走出低潮期，股價再創新高。近期帶動騰訊上揚的動力，主要是外圍科技股頻破頂，加上騰訊遊戲業務再獲看好。現時騰訊已逼近500元大關，大行仍看好，據彭博綜合數據，現時騰訊的市場共識目標價為511元。

遊戲業務回復強勢 全面鞏固娛樂生態圈

其中摩通月初將目標價上調至600元，全城最牛。遊戲業務仍是市場對騰訊的憧憬。摩通認為，騰訊正踏入逾10年來最強勁的遊戲發布周期，將加快今明年盈利增長，而強勁的增長前景尚未在股價反映，未來盈利預測修正及估值推升將帶動股價表現。

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另外，騰訊近日的投資策略動作多多，除了進軍日本動漫行業，又有傳擬入主競爭對手視頻串流平台愛奇藝（美：IQ），進一步擴大視頻串流平台優勢，將令其消閒娛樂生態圈更鞏固，有望繼遊戲業務後，成另一項業務增長的新力軍。

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責任編輯：錢家鋒

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